МИД о консультациях Азербайджана с Ираном

В ходе последних телефонных переговоров между министрами иностранных дел Азербайджана и Ирана был проведен подробный обмен мнениями по ситуации, сложившейся между двумя странами.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, отвечая на вопрос местных СМИ о комментарии 10 апреля пресс-секретаря министерства иностранных дел Ирана Насира Кенани.

Он отметил, что азербайджанская сторона позитивно оценивает эти переговоры и считает важным продолжение консультаций.

"Азербайджан всегда был заинтересован в развитии добрососедских отношений со всеми соседними странами, в том числе с Ираном. Взаимное уважение территориальной целостности и суверенитета государств является неизменным приоритетом внешней политики Азербайджанской Республики. Азербайджанская сторона продолжает свои усилия по обеспечению национальных интересов и национальной безопасности страны", - подчеркнул представитель МИД.