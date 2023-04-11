Визит Ильхама Алиева открывает казахстанским энергоресурсам путь через Азербайджан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев побывал с визитом в Баку в августе прошлого года. С этого времени правительства обоих стран продолжают активное взаимодействие в сфере укрепления политического, торгово-экономического, транспортно-транзитного и культурно-гуманитарного сотрудничества. Главы Казахстана и Азербайджана на нынешней встрече сверили часы по вопросам реализации намеченных целей. На сегодняшний день товарооборот вырос на 40% и достиг полумиллиарда долларов. Как отметил Президент Токаев, мы сможем довести этот показатель до 1 миллиарда долларов.

Об этом в интервью Day.Az сказала доктор политических наук, профессор, Президент Международного Центра геополитического прогнозирования "Восток-Запад", член общественного совета МИД Казахстана, директор Ассоциации политических исследований г. Астана Карлыгаш Нугманова.

По словам доктора политических наук, для Казахстана сотрудничество с Азербайджаном - это вопрос создания альтернатив действующим коридорам, способствующей диверсификации поставок, увеличения экспорта нефти.

"В этом смысле встреча Ильхама Алиева и Касым-Жомарта Токаева открывает новые перспективы для переориентации казахстанской "нефти" на Азербайджан. Нефть по транскаспийскому маршруту для Казахстана наиболее перспективный вариант для переадресации нефтяных потоков. Здесь много достигнутых договоренностей о поставках до 1,5 млн. тонн нефти в год на терминал "Сангачал" с последующей прокачкой по трубопроводу "Баку-Тбилиси-Джейхан" (в июле 2022 году между АО "НК "КазМунайГаз" и азербайджанской "SOCAR") с месторождения Тенгиз. В этом году есть планы по увеличению до 3,5 млн. тонн нефтяного экспорта по маршруту "Актау-Баку", а объем экспорта из порта Актау имеет потенциал увеличиться до 20 млн. тонн. Это, в свою очередь, потребует для Казахстана запуска масштабной программы модернизации портовых мощностей на Каспии. Азербайджан и Казахстан заинтересованы в транспортировке 5 млн. тонн казахстанской нефти по трубопроводу "Баку-Супса" в этом году с месторождения Кашаган на казахстанском шельфе Каспийского моря", - сообщила профессор.

Таким образом, отметила наша собеседница, точки соприкосновения наших стран имеют далеко идущие планы по развитию потенциала обоюдного сотрудничества.

"Визит в прошлом году по мнению Президента Токаева стал результативным, задав новый импульс развитию двусторонних связей. Азербайджан для Казахстана - братское, очень близкое государство, что задает тон дружественным отношениям, а также развитию стратегического партнерства. Ожидаем от визита Президента Алиева подписания новых документов не только в нефтегазовой сфере, но и гуманитарного областях сотрудничества, видя искреннюю заинтересованность вашей страны в продолжении усилий в этих форматах партнерства", - заявила Президент Международного Центра геополитического прогнозирования "Восток-Запад".

Как подчеркнула член общественного совета МИД РК, для Казахстана актуальны вопросы решения внутренних проблем в энергетической сфере, перевода их на экологические рельсы.

"Полагаем в этой связи, целесообразно сфокусироваться на решении этих проблем и усилить нарративы сотрудничества наших стран в этой сфере. Нынешний визит Ильхама Алиева имеет большое значение для укрепления сотрудничества двух стран, в том числе есть перспективы по развитию сотрудничества в таких областях как энергетика, транспорт, логистика, IT, сельское хозяйство, промышленность и другие. В 2022 г. подписаны Декларация об укреплении стратегических отношений и углублении союзнического взаимодействия, а также Комплексная программа развития сотрудничества до 2026 года. В этом году по итогам визита тоже будут подписаны ряд документов, как отметил Касым-Жомарт Токаев. Заявлено об инициативе учреждения Высшего Межгосударственного Совета", - перечислила директор Ассоциации политических исследований г. Астана.

Наша собеседница также напомнила, что Казахстан, Азербайджан и Турция подписали "Дорожную карту на 2022-2027 годы" по развитию и эксплуатации Среднего коридора, проходящего по территории Турции, Азербайджана и Казахстана.

"В рамках этих договоренностей Казахстан настроен на риторику конструктивного взаимодействия, что позволит раскрыть транзитно-транспортный потенциал Транскаспийского коридора, по которому многократно возросла нагрузка по перевозке грузов. Осенью прошлого года по итогам трехсторонней встречи министров иностранных дел и транспорта Азербайджана, Казахстана и Турции стороны подписали Дорожную карту по синхронному устранению "узких" мест и развитию "Среднего коридора" на 2022-2027 гг. Реализация этих инициатив позволит к 2025 году увеличить пропускную способность по коридору до 10 млн. тонн в год. Полагаем, что совместная работа наших государств будет продолжена в практической плоскости по согласованию работ, реализации конкретных проектов", - заключила Карлыгаш Нугманова.

Абдул Керимханов