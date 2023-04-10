https://news.day.az/politics/1554272.html Нормализация отношений между Турцией и Арменией ведется при консультации с Азербайджаном - Чавушоглу
Нормализация отношений между Турцией и Арменией ведется при консультации с Азербайджаном - Чавушоглу
Турция оказывает всю необходимую поддержку для того, чтобы подписать соглашение по устойчивому миру между Азербайджаном и Арменией.
Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
Коснувшись нормализации отношений между Турцией и Арменией, министр отметил, что каждый этап нормализации отношений с Арменией проводится при консультации с Азербайджаном.
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