Нормализация отношений между Турцией и Арменией ведется при консультации с Азербайджаном

Турция оказывает всю необходимую поддержку для того, чтобы подписать соглашение по устойчивому миру между Азербайджаном и Арменией.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

Коснувшись нормализации отношений между Турцией и Арменией, министр отметил, что каждый этап нормализации отношений с Арменией проводится при консультации с Азербайджаном.