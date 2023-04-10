Братский визит Президента Ильхама Алиева: о духе отношений Азербайджана и Казахстана

Автор: Акпер Гасанов

Среди официальных обозначений характеров визитов главы одного государства в другое. к сожалению, не принято обозначение их словом братский. А тем временем, сегодняшний официальный визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Казахстан был именно братским.Такими, замечу, отношения между нашими странами и народами были, есть и будут всегда.

При этом, невозможно переоценить ту историческую роль, которую Общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев сыграл в развитии сотрудничества между нашими государствами. И очень правильно, примечательно, что одна из центральных улиц Астаны будет носить имя этого патриарха мировой политики. Это был шаг, который по достоинству будет оценен в Азербайджане. Ведь Восток, с его уважением к заслугам великих людей, дело тонкое.

В целом я замечу, что нынешний официальный визит главы нашего государства в Казахстан был ответным. В августе 2022 года имел место официальный визит в Азербайджан Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. И тогда был подписан целый ряд важнейших, отражающих смысл и важность отношений между нашими государствами, документов.

Особо подчеркну, что среди них были Декларация об укреплении стратегических отношений и углублении союзнического взаимодействия между Республикой Казахстан и Азербайджанской Республикой и Комплексная программа развития сотрудничества между Республикой Казахстан и Азербайджанской Республикой на 2022-2026 годы. Вот так, объемно, выведя свои отношения на уровень союзнического взаимодействия, идут рука об руку Азербайджан и Казахстан.

Добавлю также, что в ходе визита господина Токаева в Баку был подписан Протокол об установлении побратимских связей между городами Туркестан и Шуша. Это крайне важный, очень символичный документ, доказывающий важность, которую в Казахстане придают Победе Азербайджана в 44-дневной войне, освобождению колыбели нашей культуры. Такое не забывается, такое ценится очень высоко.

Кстати, именно в Туркестане в октябре состоится 10-ый Саммит Организации тюркских государств (ОТГ). Это еще одна площадка, которая сближает наши страны и народы.Сближающая и в радости, и в горе. Напомню, что состоявшийся 16 марта в Анкаре по инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева внеочередной саммите глав государств ОТГ прошел под названием "Бедствие - управление чрезвычайными ситуациями и гуманитарная помощь".

Тогда было принято решение об укреплении сотрудничества между национальными структурами ОТГ по управлению стихийными бедствиями для эффективного, координированного и своевременного решения проблем в случае возможных стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций. Это было то, что доказало готовность всех стран тюркского мира, включая Азербайджан и Казахстан, прийти на помощь друг-другу в случае беды. Это то, что сближает страны и народы.

А ещё Азербайджан и Казахстан сближает то, что наши страны твердо стоят на ногах, являя собой пример мощных, самодостаточных и стремительно развивающихся государств. Вот и в ходе нынешнего визита Президента нашей страны в братское государство была представлена информация об усилиях по дальнейшему расширению транспортных возможностей Азербайджана, в том числе наращиванию возможностей железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс и Бакинского порта.

Тут имеет смысл напомнить, что в марте Казахстан осуществил первую тестовую отправку своей нефти через Каспийское море через Азербайджан. Тестовая отгрузка показала возможность диверсификации экспортных маршрутов для нефти путем железнодорожных перевозок в сторону Транскаспийского маршрута. В итоге, в течение апреля по БТД (Баку-Тбилиси-Джейхан) планируется транспортировать 125 тысяч тонн казахстанской нефти.

Азербайджан является основным торгово-экономическим партнером Казахстана на Южном Кавказе. Объем взаимного товарооборота в 2022 году по сравнению с 2021 годом увеличился в 4,4 раза и составил 598 миллионов 400 тысяч долларов США.И эта цифра обязательно вырастет. Ведь, идет работа над поставкой более 100 видов несырьевых товаров из Казахстана в Азербайджан. Но главное - отношения между нашими странами всегда отличались, отличаются и будут отличаться духом братства. Что в очередной раз подтвердил визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Казахстан.