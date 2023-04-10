https://news.day.az/politics/1554275.html Командующий ВВС Азербайджана провел переговоры с американским генералом - ФОТО
Командующий ВВС Азербайджана провел переговоры с американским генералом - ФОТО
Заместитель министра обороны - командующий Военно-воздушными силами генерал-лейтенант Рамиз Таиров совершил визит в США, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
В рамках визита генерал-лейтенант Рамиз Таиров встретился с командующим ВВС США генералом армии Чарльзом Брауном.
Стороны обменялись мнениями о текущем состоянии военного сотрудничества и по вопросам региональной безопасности.
Во встрече принимал участие посол Азербайджанской Республики в США Хазар Ибрагим.
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