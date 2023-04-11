Азербайджан представляет высокий торговый интерес для Казахстана

Источник: Агентство международной информации Trend

Азербайджан является интересным экспортным направлением для Казахстана и это третья миссия за последние пять лет, в рамках которой мы ожидаем подписания контрактов на поставку казахстанской продукции в объеме 30 миллионов долларов.

Об этом в интервью сообщил заместитель министра торговли интеграции Казахстана Кайрат Торебаев.

"У Казахстана есть порядка 20 инструментов поддержки экспорта. Мы организованно выводим бизнес за рубеж, проводим с ними соответствующую работу, находим им партнеров, потом проходят торговые миссии. В этом году мы организуем порядка 12 таких миссий. Когда такое маленькое количество миссий, мы весьма специфично смотрим на те страны, куда мы едем. Если мы приехали в эту страну, то эта страна представляет высокий экспортный интерес для Казахстана. Следовательно, Азербайджан - один из тех стран, которые представляют высокий экспортный интерес для Казахстана", отметил замминистра.

Он добавил, что предыдущие миссии завершились подписанием контрактов на 38 миллионов и 35 миллионов долларов.

Торебаев также отметил, что Казахстан готов посодействовать в организации визита азербайджанской стороны в Казахстан.

"Интерес к импорту азербайджанской продукции достаточно большой и я считаю, что необходимо организовывать встречные визиты", - заключил замминистра.