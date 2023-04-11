Азербайджан и Казахстан продвигаются по дорожной карте в интересах региона

Источник: Агентство международной информации Trend

Автор: Эмин Севдималиев

Двусторонние встречи между лидерами Азербайджана и Казахстана исторически проходили в атмосфере дружбы и взаимного уважения.

И вновь диалог между президентами обеих стран привел к значительным событиям, в ходе которых было подписано шесть важных документов. Документы включают меморандумы о взаимопонимании, подписанные между учреждениями, представляющими различные секторы Азербайджана и Казахстана.

Культурное сотрудничество между Баку и Астаной стало центральной темой визита Президента Ильхама Алиева в Казахстан. Такое развитие событий не должно вызывать удивления, поскольку народы Азербайджана и Казахстана исторически были близки, и сотрудничество в гуманитарной сфере послужит инструментом укрепления отношений между странами.

Как заявил вчера Президент Ильхам Алиев на расширенной встрече с Президентом Касым-Жомартом Токаевым, гуманитарный трек - это та основа, на которой и строятся межгосударственные отношения между Азербайджаном и Казахстаном.

"Да, безусловно, есть очень много сфер, которые представляют взаимный интерес. Мы на самом деле выходим на качественно новый уровень взаимодействия, союзничества. <...> Тем самым предопределяем успешное совместное будущее наших стран и народов на многие десятилетия вперед", - сказал глава государства.

Президенты двух стран договорились о проведении мероприятий, посвященных популяризации культурного наследия Азербайджана и Казахстана.

Действительно, переход к двусторонним отношениям, который осуществили лидеры Азербайджана и Казахстана, сигнализирует о том, что партнерство между государствами достигнет новых высот. Президент Ильхам Алиев и Президент Касым-Жомарт Токаев обсудили несколько важных элементов двусторонней повестки, включая развитие политического, торгового, а также транспортно-логистического сотрудничества.

Сегодня уровень политических отношений между Азербайджаном и Казахстаном поистине беспрецедентен. В то время как страны продолжают развивать двусторонние отношения, Баку и Астана также активно сотрудничают в рамках региональных и международных организаций, включая, например, Организацию тюркских государств.

Один конкретный аспект заслуживает нашего внимания. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев договорились о создании Высшего межгосударственного совета. Создание подобного органа позволит странам более эффективно сотрудничать и проводить политику, имеющую двустороннее значение и представляющую взаимный интерес, способствуя более динамичному развитию двусторонних отношений.

Как сказал Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая с заявлениями для прессы вместе с Президентом Ильхамом Алиевым, Высший межгосударственный совет, несомненно, придаст мощный импульс двусторонним отношениям.

Достижение такого высокого уровня сотрудничества стало возможным благодаря сочетанию факторов: во-первых, исторические отношения между Азербайджаном и Казахстаном дают странам необходимую основу для продолжения развития в этом ключе. Поддержка, проявленная Казахстаном в контексте восстановления территорий, освобожденных Азербайджаном во время Второй Карабахской войны, как ни что другое является проявлением той самой братской поддержки. Строительство Центра детского творчества имени Курмангазы в городе Физули служит ярким примером уровня отношений, существующих между странами.

Во-вторых, плодотворное сотрудничество между странами в экономической и культурной областях оказывает положительное влияние на политические отношения. Учитывая, что обе страны оказались в этом цикле, логично предположить, что существует значительная взаимная заинтересованность в продолжении этой тенденции в будущем. Кроме того, существует также значительный потенциал для дальнейшего развития и укрепления сотрудничества во многих областях.

Двусторонние торговые отношения между Баку и Астаной служат прекрасным примером существующего потенциала и того, как правительства его развивают. Лидеры двух стран договорились удвоить текущие показатели до 1 миллиарда долларов в ближайшем будущем. После того, как глобальная пандемия COVID-19 привела к сокращению объема товарооборота между странами на 30 процентов, Баку и Астана систематически увеличивали товарооборот, что позволило странам быстро превысить допандемический уровень.

Результаты, достигнутые в ходе последней торговой миссии представителей казахстанского бизнеса в Азербайджан, являются еще одним примером бурно развивающихся экономических отношений между странами. В рамках миссии были подписаны контракты на сумму более 55 миллионов долларов, в то время как предыдущие выпуски казахстанских торговых миссий привели к соглашениям на сумму от 30 до 35 миллионов долларов. Результаты, достигнутые в ходе миссии, иллюстрируют взгляды на важность рынков Азербайджана и Казахстана для взаимного экономического процветания.

Президент Ильхам Алиев, выступая со своим казахстанским коллегой для прессы, отметил, что союзнические отношения между Азербайджаном и Казахстаном являются прочной основой для будущего развития нашей взаимной деятельности.

"Сегодня мы его наполняем конкретным содержанием, и те решения, которые были приняты в августе в Баку, сегодня уже реализуются. В том числе и, как отметил Президент Токаев, по началу транзита казахстанской нефти через Азербайджан, началу серьезной работы по объединению транспортно-логистических инфраструктур наших стран для того, чтобы в полной мере задействовать возможности Среднего коридора. И мы сегодня обсуждали конкретные цифры, конкретный график увеличения транспортировки грузов по маршруту Восток-Запад и дали поручения руководителям соответствующих структур для того, чтобы в ближайшее время все эти вопросы были проработаны", - добавил глава государства.

На самом деле несколько неоправданно выделять один или два аспекта двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном. Баку и Астана - это страны, которые поддерживают стратегические отношения. Следовательно, любой аспект двустороннего сотрудничества является стратегически важным в контексте отношений между Баку и Астаной.

Визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Казахстан уже усилил важность двусторонних отношений как для Баку, так и для Астаны. Учитывая договоренности, достигнутые в рамках визита, особенно о сотрудничестве в гуманитарной сфере и создании Высшего межгосударственного совета, можно сказать, что будущее развитие азербайджано-казахстанских отношений будет ярким и принесет обоим народам только пользу и процветание.