Депутаты Милли Меджлиса обсуждают 11 вопросов
Началось очередное пленарное заседание парламента Азербайджана.
Как сообщает во вторник Day.Az, повестка дня заседания включает 11 вопросов:
1. Законопроект о внесении изменений в закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" в связи с учреждением юбилейной медали "100-летие Гейдара Алиева (1923-2023)" (третье чтение).
2. Законопроект о внесении изменений в закон "Об электроэнергетике" (третье чтение).
3. Законопроект о внесении изменений в закон "О прокуратуре" (третье чтение).
4. Законопроект о внесении изменений в законы "О государственной службе" и "О прохождении службы в органах прокуратуры" (третье чтение).
5. Законопроект о внесении изменений в закон "Об информации, информатизации и защите информации" (третье чтение).
6. Законопроект о внесении изменений в закон "О лекарственных средствах" (первое чтение).
7. Законопроект о внесении изменений в Семейный кодекс Азербайджанской Республики (второе чтение).
8. Законопроект о внесении изменений в закон "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц" (второе чтение).
9. Законопроект о внесении изменений в закон "О нотариате" (второе чтение).
10. Законопроект о внесении изменений в Гражданский кодекс, Гражданский процессуальный кодекс, законы "О нотариате", "О передаче имущества в муниципальную собственность", "О государственной пошлине" (второе чтение).
11. Законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, законы "О полиции", "О ветеринарии" и "О коневодстве" (второе чтение).
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