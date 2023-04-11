Тридцать сребреников Андерса Фог Расмуссена

Автор: Пярвин Мирзазаде

У руководства Армении появился новый кумир, которому они стали поклоняться как идолу в своей борьбе за присвоение чужих территорий. Этот кумир - бывший премьер-министр Дании, бывший генеральный секретарь НАТО, бывший проворовавшийся банкир, а ныне глава консалтинговой компании Rasmussen Global, которую он же высокопарно называет "Фондом альянса демократий", господин Андерс Фог Расмуссен.

Закончив свою политическую карьеру еще в далёком 2014 году, когда ему за довольно посредственное руководство НАТО не позволили переизбраться на новый срок в качестве генерального секретаря этого военно-политического блока, господин А. Расмуссен, привыкшый жить на широкую ногу за чужой счет, с головой ушел в бизнес, чтобы не скатиться вниз по социальной лестнице, так как до пенсии ему пока далеко. В 2016 году А. Расмуссен стал внештатным советником президента Украины П. Порошенко, который платил ему из собственного кармана вплоть до 2019 года, пока занимал президентский пост. Также одновременно он принял предложение российского бизнесмена Григория Гусельникова и занял пост заместителя председателя совета латвийского Norvik Banka, затем переименованного в PNB bank. Как известно, этот банк занимался отмыванием грязных денег, украденных и вывезенных из России. Не исключено, что еще тогда зародилась дружба между отставным генсеком НАТО и Кубиком-рубиком (Р. Варданяном), который через свою печально известную компанию "Диалог - Тройка" специализировался на выводе в офшоры денег, украденных у граждан России. В конце 2019 года деятельность этого банка была приостановлена латвийскими властями, которые заподозрили, что банк занимается незаконной деятельностью. В результате проверки было установлено, что банк банкрот и его руководители должны были выплатить убытки акционерам на сумму около 30 миллионов евро.

Однако, господин А. Расмуссен, как всегда, вышел сухим из воды и продолжил свою неутомимую деятельность в качестве руководителя своей компании Rasmussen Global, которую основал после отставки для того, чтобы зарабатывать на "хлеб насущный". Как провозгласил господин А. Расмуссен, главными задачами этого проекта являются "стратегические консультации" правительствам, всемирным организациям и крупным корпорациям. Конечно же, каждый волен зарабатывать деньги как может, однако вместо заявленных им консультаций, бывший премьер-министр Дании и генсек НАТО занялся не совсем для него респектабельной деятельностью, по поддержке сепаратизма по всему миру. На деньги спонсоров из Тайваня и Армении компания господина А. Расмуссена развернула "активную работу", за которую, мягко говоря, можно сесть в тюрьму в его родной Дании, где местное законодательство предусматривает уголовную ответственность за призывы к отторжению части территории Королевства.

Безусловно, что для господина А. Рассмусена деньги не пахнут и он привык плевать на все о чем говорил и делал раньше, когда занимал высокие посты и ездил по миру, призывая к Атлантической солидарности, а также выступая против передела границ. Но "тяжелая" жизнь отставника заставила пересмотреть прежние принципы и господин А. Расмуссен, перестроившись, стал петь новые песни.

Первым делом бывший генсек отправился на солнечный остров Тайвань, где лидеры сепаратистов привыкли платить немалые деньги подобным "глашатаям демократии" за то, что они выступают в поддержку "независимости" этого острова от Китайской Народной Республики. Прибыв на Тайвань в январе 2023 года, чтобы заодно провести новогодние каникулы, встретившись с руководством сепаратистов, господин А. Расмуссен сделал "громкое" заявление: "Я здесь, на Тайване, чтобы продемонстрировать свою решительную поддержку вашего права самим решать свое будущее". Тем самым господин А. Рассмусен поставил под сомнение свое же заявление, сделанное им в качестве премьер-министра Дании (занимавший этот пост с 2001-2009 годы) о том, что Дания не признает самопровозглашенную "независимость" Тайваня, выступая за политику одного Китая.

Безусловно, что тогда датскому политику необходимо было получить от Пекина преференции для самой крупной логистической компании страны "Maersk", которой нужно было увеличить объемы транспортировки грузов из Китая в Европу и США. Беспринципность господина А. Расмуссена всем хорошо известна. Вот почему, получив оплату за лоббистскую деятельность в пользу Тайваня, он резко поменял свое мнение и даже выступил за продажу оружия сепаратистам, хотя еще совсем недавно требовал от коллег по НАТО соблюдать эмбарго на поставки вооружения для Тайваня.

Следом за Тайванем господин А. Расмуссен отправился в марте 2023 года в не менее "солнечную" Армению, где повторил все то, что он заявлял недавно на далеком тихоокеанском острове. Встретившись со всем (без исключения) руководством Армении, господин А. Расмуссен окончательно пропитался духом тюркофобии и антиазербайджанизма, став больше дашнаком, чем сами гостеприимные хозяева, наговорил кучу нелепостей, поплакал в один голос вместе с дорогим Николом Воваевичем, "поцеловал" шлагбаум на въезде в Лачинский коридор и укатил в далёкую туманную Данию, откуда продолжает раздавать интервью всем кому попало относительно азербайджанской "агрессии" против маленькой "беззащитной" Армении. Оказывается, согласно Расмуссену, Азербайджан "напал" на Армению и "оккупировал" часть армянской территории, а сейчас "душит в блокаде" армянское население Карабахского региона.

Несколько лет назад в качестве генсека НАТО он же выступал за территориальную целостность Азербайджана (включая Карабах), слезно умоляя Баку обеспечить беспрепятственный транзит военных грузов в Афганистан. Тогда господин А. Рассмусен на встречах с азербайджанскими официальными лицами говорил о том, что он, как генсек НАТО, выступает за немедленное прекращение армянской оккупации азербайджанских территорий и возвращение туда почти 1 миллиона беженцев, благодарил Азербайджан за участие в миротворческих операциях НАТО в Боснии и Афганистане. А в кулуарах подтверждал, что выступает против всех сепаратистов и за нерушимость границ всех государств мира. Видимо, после отставки у господина А. Рассмусена случилось переосмысление былых принципов и взглядов, решив, что деньги превыше всего. Теперь же господин А. Расмуссен выступает как ярый апогей сепаратизма всех мастей и осуществляет новый "крестовый поход" под лозунгом "борьбы за права угнетенных".

Не хотелось бы давать оценку персональным качествам господина А. Расмуссена, которые и так уже всем ясны, но необходимо упомянуть несколько фактов, о которых умалчивают армянские средства масс-медиа, превознося своего нового датского друга, который мол "открыл миру глаза" на истину, происходящую в регионе. Прежде всего, господин А. Расмуссен, который в одночасье стал "радетелем" интересов армянского народа - обыкновенный наемник, которого купила армянская диаспора и которому наплевать на армянский народ. Ведь случись новая конфронтация, вряд ли господин А. Расмуссен будет бесплатно что-то делать, чтобы спасти Армению от поражения.

У фонда господина А. Расмуссена двойная бухгалтерия и наряду с официально полученными средствами от Тайваня и Армении, о которых он бодро отрапортовал на своем сайте, отставной датский политик получил еще пухлые конверты с деньгами, о содержании которых знают лишь он сам и те, кто ему их передавал. Армянская "коньячная дипломатия" продолжает действовать в ущерб интересам своего народа, которому нужен мир, а не новая война. К сожалению, подобные господину А. Расмуссену политиканы своими действиями и заявлениями лишь разжигают утихший конфликт, вместо диалога и примирения. Ставя под сомнение принадлежность Карабахского региона Азербайджану и Тайваня КНР, А. Расмуссен делает довольно опасные движения, за которые рано или поздно придется отвечать. Наверняка, тридцать сребреников Андерса Фог Расмуссена, полученные от армянских спонсоров, будут истрачены не на развитие демократии, мир и безопасность в регионе, а на новые войны и конфликты, которые он безуспешно пытается разжигать во имя своих личных амбиций.

Двурушничество А. Расмуссена - яркое проявление тех туркофобских и исламофобских настроений в мире, о которых неоднократно предупреждал Президент Ильхам Алиев, говоря о двойных стандартах в современной мировой политике. Оставим на совести А. Рассмусена все его высказывания о территориальной целостности суверенных независимых государств, о которых он судить не имеет права. Но напомним ему о том, что в свое время он, будучи премьер-министром, умолял эскимосов - жителей далекой Гренландии, остаться в составе Датского Королевства, не ставя под вопрос территориальную целостность страны. Так что господину А. Расмуссену, прежде чем делать безответственные заявления о критериях, в которых он ничего, судя по всему, не смыслит, следовало бы подумать о том, что это может быть чревато и для его собственной страны.