Председатель ANAMA о разминировании Агдама

До конца года в Агдаме будет очищено от мин около 18 тысяч гектаров территорий.

Об этом сказал во вторник Trend председатель правления Агентства Азербайджана по разминированию Вугар Сулейманов во время акции по посадке деревьев в Агдаме, передает Day.Az.

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