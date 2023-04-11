https://news.day.az/politics/1554448.html Председатель ANAMA о разминировании Агдама
Председатель ANAMA о разминировании Агдама
До конца года в Агдаме будет очищено от мин около 18 тысяч гектаров территорий.
Об этом сказал во вторник Trend председатель правления Агентства Азербайджана по разминированию Вугар Сулейманов во время акции по посадке деревьев в Агдаме, передает Day.Az.
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