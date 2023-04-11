Гейдар Алиев показал, каким должно быть успешное сотрудничество между народами

Грузины, отмечая 100-летие Гейдара Алиева вместе с Азербайджаном, благодарны ему за то, что он сделал для Азербайджана, Грузии и всего Южного Кавказа.

Об этом сказал Trend во вторник бывший президент Грузии, член Международного центра Низами Гянджеви (NGIC) Георгий Маргвелашвили в рамках совместного проекта АМИ Trend и NGIC "Наследие Гейдара Алиева", передает Day.Az.

"Мы действительно благодарны сегодня за пример, который Гейдар Алиев, а также Эдуард Шеварднадзе, тогдашний президент Грузии, подали около 30 лет назад, пример сотрудничества между народами, уважения интересов друг друга", - сказал он.

Экс-президент отметил, что Грузия успешно следует примеру такого великого лидера, как Гейдар Алиев.

"Вместе с азербайджанским народом мы отмечаем 100-летие Гейдара Алиева, который дал перспективу народам Кавказа, Турции, а также нашим партнерам в Южной Европе, которые теперь связаны с дальновидной концепцией разработки энергоресурсов на Каспии, и чье политическое будущее во многих аспектах связано с концепциями, разработанными в те годы Гейдаром Алиевым, Эдуардом Шеварднадзе и Сулейманом Демирелем", - добавил он.