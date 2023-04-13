Азербайджан – ключевой игрок в регионе, и это немалая ответственность

Азербайджан - это ключевой игрок в регионе Южного Кавказа, имеющий тесные отношения с Турцией, реализующий масштабные проекты, являющийся транзитным коридором для доставки грузов и энергоносителей по самым различным направлениям. Это облегчает взаимопонимание и в то же время накладывает определенную ответственность.

Об этом сказал в беседе с Day.Az азербайджанский политолог, профессор Западно-Каспийского университета Фикрет Садыхов.

Визит Президента Ильхама Алиева в Казахстан, несомненно, служит укреплению взаимоотношений наших стран, их расширению в самых разных сферах, отметил политолог. Параллельно, сближение Баку и Астаны служит укреплению и межрегиональных связей. Мы нацелены на их дальнейшее расширение в экономическом, транспортно-логистическом и гуманитарном формате. В этом контексте, по словам Садыхова, Казахстан как крупная держава Центральной Азии, конечно же, будет стремиться к укреплению взаимоотношений с Баку. Там понимают роль и значимость укрепившего свои позиции в регионе Азербайджана. Это понимание и это взаимодействие отвечают нашим взаимным интересам.

По мнению нашего собеседника, Азербайджан в лице своего лидера проводит очень активную и насыщенную деятельность как для укрепления связей с партнерами в нашем регионе, так и для межрегионального сближения.

"Визит Президента Ильхама Алиева в Таджикистан, встречи и договоренности, достигнутые в Душанбе, очень важны. Каждая из сторон играет значимую роль в своих регионах. Таджикистан - это страна, граничащая с такими сложными соседями, как Афганистан и Иран.

На минувшей неделе Азербайджан посетил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Встреча двух лидеров и сделанные после нее заявления показали высокий уровень наших партнерских связей, которые имеют и исторические корни, и серьезные региональные предпосылки. По большому счету, была подтверждена та серьезная роль, которую играет Азербайджан для Грузии как политический, экономический партнер, встроивший ее в реализацию масштабных энергетических и транспортных проектов. Грузия как транзитная страна наряду с Азербайджаном играет незаменимую роль в обеспечении энергобезопасности Европы. По ее территории пойдет и казахстанская нефть, вопрос транзита которой через Азербайджан уже находится на завершающей стадии. Грузия от всех этих проектов получает и экономическую, и политическую выгоду. Совместные проекты отвечают интересам обоих наших государств и фактически формируют новый формат, который в будущем поднимет на новый уровень региональное и межрегиональное сотрудничество", - сказал Фикрет Садыхов.

Лейла Таривердиева