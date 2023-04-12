Армения может потерять государственность из-за санкций США

Автор: Мехти Ахмедзаде

Армения окажется в нокауте, если США введут против нее санкции.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил политический обозреватель Грачья Галустян, комментируя экономическую ситуацию в стране и постоянное лавирование страны между Западом и Россией.

"Товары, которые экспортировала Армения все это время пока шли военные действия в Украине, ни для кого не секрет - все попавшие под санкции товары. А сейчас в США всерьёз начали вводить санкции и тем странам, которые доставляют товары в Россию. Армения просто окажется в нокауте. Это равносильно концу государственности для нас. Вы представляете, если в такой тяжёлый момент для Армении США обрушится на нас мощными санкциями? Даже не представляйте...И что делать в такой ситуации?", - поясняет Галустян.

По его словам, выбор предстоит сделать не просто сложный, а исторический.

"Поток сбежавших из России, плюс туризм, денежные переводы и действия, которые Запад вполне может назвать содействием России в обходе санкций. Лишаться всего этого и жить с пониманием растущей угрозы со стороны РФ, или оставить все как есть, но с риском получить санкции США? Выбор тут из двух огромных зол. И ни одно из них меньшим не является", - отметил обозреватель.

В начале марта этого года 3 министерства США - торговли, казначейства и юстиции - опубликовали трехстороннее заявление о характере признаков попыток обойти санкции против России.

Согласно документу, одной из наиболее распространенных тактик является использование сторонних посредников или пунктов перевалки, чтобы избежать ограничений.

Итак, выяснилось, что Армения используется для незаконного перенаправления товаров в Россию или Беларусь в обход западных санкций.

Отметим, что министерство торговли США с 1 марта ввело экспортные ограничения в отношении 37 компаний, которые могут быть причастны к "действиям, противоречащим интересам национальной безопасности и внешней политики США".

Армения - яркий пример тотально зависимого государства, которое всегда игнорировало нормы международного права.

Армения привыкла оставаться безнаказанной в любой ситуации, полагаясь на мощь своего лобби и деньги диаспоры, которые, если что, выведут ее из-под удара от США.

Ереван единственный из союзников Москвы, подписавший с Евросоюзом Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве. Соглашение снижает торговые барьеры для услуг и коммерческих товаров из Армении, а также упрощает процесс получения лицензий. Как отмечают аналитики, рост торговли Армении с Евросоюзом в минувшем году создал благоприятные условия для разного рода схем.

Издание Geopolitical Monitor в марте прошлого года провело собственное исследование вопроса и пришло к выводу, что способы вывода иранской продукции из-под санкций Запада посредством Армении достигли беспрецедентных масштабов. В прошлом, отмечает издание, благодаря своему выгодному географическому положению, Армения помогала Ирану в операциях по отмыванию денег и облегчала его доступ к международной финансовой системе.

Будет ли наказана Армения за свое поведение? Пока что США заняты другими вопросами и не обращают внимания на путающуюся под ногами маленькую страну. А она, тем временем, медленно, но верно проворачивает обходные схемы.

Если Армению не накажут за ее проделки, то возникает вопрос - а куда смотрит Запад? Почему демонстрирует избирательный подход? Эта страна давно стоит первой в очереди за западными санкциями. Пора действовать.