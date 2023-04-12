Азербайджан и Казахстан на пути реализации общих трансрегиональных проектов

Автор: Лейла Таривердиева

Азербайджан и Казахстан - главные игроки в своих регионах, страны, обладающие значительными ресурсами и возможностями, проводящие активную и независимую политику. Они связаны многими историческими и культурными нитями, а также взаимными интересами. На нынешнем этапе отношения этих стран выходят за рамки двусторонних и приобретают региональное звучание. Азербайджан и Казахстан находятся на пути реализации общих для них трансрегиональных проектов. Это Срединный коридор, на котором Баку и Астана, каждый в своем регионе, занимают ключевые позиции, а также перспективы транзита казахстанских энергоресурсов в Европу через Азербайджан.

Особый интерес сосредоточен на коридоре Восток-Запад. Его скорейшего задействования ждут в Европе и Азии, и от действий азербайджанской и казахстанской сторон тут многое зависит.

Наверняка многие обратили внимание на наблюдающуюся в последние недели высокую дипломатическую активность на маршруте Срединного коридора. Встречи, визиты, переговоры, обсуждения. Создается некое ощущение, что процесс переходит в свою активную, то есть решающую фазу, когда основные моменты уже отрегулированы и начинается подготовка к практическому осуществлению идеи.

Азербайджан лучше всех других партнеров подготовлен к реализации этого масштабного трансрегионального проекта. Он располагает современной транспортно-логистической системой, финансовыми возможностями для ее совершенствования и политической волей для продвижения процесса. Нельзя сказать, что Азербайджан заинтересован в Срединном коридоре больше других стран на этом маршруте. Тем не менее, он давно понял перспективность грандиозной идеи и не позволяет ей тормозить. Конечно же, преследуя в первую очередь свои интересы. Однако, просчитывая перспективы, в Баку всегда рассматривают вопросы шире рамок узконациональных задач. В этом, возможно, и заключается секрет успеха. Секрет того, что наша страна всегда оказывается во всеоружии, какие бы проекты не задумывались на евразийском пространстве. Не так уж много есть крупных проектов, в которых не присутствовало бы имя нашей страны. И когда оно там появляется, дела начинают идти быстрее. Тот же Север-Юг несколько лет висел в воздухе. Пока к нему не подключился Азербайджан с его нежеланием стоять на одном месте. К сожалению, по вине иранской стороны коридор никак не заработает в полную силу, но есть надежда, что Россия, для которой МТК Север-Юг превратился в дорогу жизни, примет надлежащие меры и заставит иранских партнеров, что называется, оторваться от стула.

Умение просчитывать перспективу это важная особенность политики Баку. И оно подсказывает, что Срединный коридор станет самой грандиозной транспортной осью на континенте. Тот, кто вовремя этого не осознает, останется не у дел.

С этой точки зрения визит в Астану Президента Ильхама Алиева имел, как мы уже отметили, региональные масштабы и должен рассматриваться не только в рамках двусторонних отношений Азербайджана и Казахстана. Две страны готовятся, как сказал Президент, к началу серьезной работы по объединению своих транспортно-логистических инфраструктур, что необходимо для того, чтобы в полной мере задействовать возможности Срединного коридора. В Астане "обсуждали конкретные цифры, конкретный график увеличения транспортировки грузов по маршруту Восток-Запад и дали поручения руководителям соответствующих структур для того, чтобы в ближайшее время все эти вопросы были проработаны".

На прошлой неделе в Азербайджане побывал с однодневным визитом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Судя по его заявлениям, Грузия чрезвычайно заинтересована в транзитных проектах и рассчитывает в этом плане на сотрудничество с Азербайджаном, совместное с ним развитие транспортной инфраструктуры. В настоящее время решаются вопросы реализации в Грузии ряда соответствующих проектов в сотрудничестве с азербайджанской стороной. После их завершения, транзитные возможности Южного Кавказа в разы возрастут.

За пару дней до визита Гарибашвили Президент Азербайджана побывал в Душанбе, и в ходе переговоров с таджикским коллегой обсуждались вопросы азербайджанских инвестиций в развитие транспортно-логистической сферы этой страны. Таджикистан в настоящее время это своеобразный транспортный тупик, единственным из центрально-азиатских стран оставшийся в стороне от транзитных и прочих проектов по причине неразвитости транспортной инфраструктуры. В нашем регионе в такой же ситуации находится Армения, но она заслужила изоляцию своим поведением. Проблемы же Таджикистана в отсутствии требуемых возможностей или просто в незнании, с чего начать.

Срединный коридор сегодня важен как никогда, а развитие сотрудничества между ЕС и Азербайджаном играет важную роль в повышении роли Азербайджана как ключевого узла связи между Европой и Азией, считают в Евросоюзе. По словам представителя Еврокомиссии Мириам Гарсия, ЕС начал исследование по устойчивым транспортным связям в Центральной Азии, в рамках которого будут определены наилучшие возможные пути обеспечения устойчивых коммуникаций между Южным Кавказом и Азией. Исследования должны завершиться к началу мая. После чего, вероятно, проект перейдет к практической реализации. В настоящее время дипломатические и экономические возможности Азербайджана, личные деловые качества и авторитет его первого лица помогают урегулировать последние шероховатости и проблемы. Азербайджан, как написал в соцсетях посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд, играет особую роль в проекте Срединного коридора.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Азербайджанский политолог, глава Клуба политологов "Южный Азербайджан" Ильгар Велизаде:

"Любой визит Президента Ильхама Алиева в Казахстан и казахского лидера Касым-Жомарта Токаева в Баку можно смело назвать региональными. Достаточно взглянуть на круг обсужденных вопросов, чтобы без труда заметить, что одно из основных мест отводится Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ), являющемуся важным сегментом Срединного коридора, перевалке казахстанских энергоносителей через Азербайджана и так далее. Это темы, которые интересы не только нашим двум странам, но и их соседям и соседним регионам, поскольку реализация этих задач обеспечивает и их интересы.

Да, можно сказать, что это был в полной мере региональный визит.

Война в Украине серьезно изменила логистические маршруты и систему политических отношений. Азербайджан и Казахстан, как два государства, граничащих с Россией, решают целый ряд вопросов актуальной повестки. Это обеспечение диалога с Москвой и в то же время решение вопросов по развитию диалога с Западом. По причине геополитических перемен, на европейских энергорынках образовался дефицит, в связи с чем азербайджанские и казахстанские энергоресурсы приобретают особое значение для энергобезопасности Европы.

Азербайджану и Казахстану отводится узловая роль также на Срединном коридоре. Азербайджан действует на восточном, Казахстан - на западном берегу Каспия. Взаимодействие этих полюсов приводит к эффективной работе данного маршрута. Поэтому стороны активно обсуждают параметры функционирования коридора с целью его эффективного использования в будущем. Во взаимодействием с другими государствами - Грузией, Таджикистаном, Турцией - вопросы логистических связей играют первостепенную роль. Активизация азербайджанской политики в ЦА весьма важна для наших соседей и партнеров. Та же Грузия чрезвычайно заинтересована в том, чтобы эти коммуникации действовали эффективно, поскольку все они проходят через грузинскую территорию. И чем динамичнее диалог между Азербайджаном и странами Центральной Азии, тем эффективнее используются эти коммуникации. И тем более устойчивой видится роль самой Грузии. Думаю, визит в Габалу премьера Гарибашвили преследовал цель обсуждения именно этих вопросов.

Что касается визита Алиева в Душанбе, то следует учитывать, что Центральная Азия это единый организм, включающий в себя все государства региона. В том числе, конечно, Таджикистан. Укрепление экономических связей служит долгосрочным интересам Азербайджана в Центральной Азии".