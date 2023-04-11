Армяне обстреляли позиции азербайджанской армии

11 апреля подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Дыг Горисского района подвергли интенсивному обстрелу из стрелкового оружия противоположные позиции Азербайджанской Армии в Лачинском направлении, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"Подразделениями Азербайджанской Армии были приняты адекватные ответные меры", - говорится в сообщении ведомства.