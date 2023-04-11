https://news.day.az/politics/1554571.html Армяне обстреляли позиции азербайджанской армии
Армяне обстреляли позиции азербайджанской армии
11 апреля подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Дыг Горисского района подвергли интенсивному обстрелу из стрелкового оружия противоположные позиции Азербайджанской Армии в Лачинском направлении, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
"Подразделениями Азербайджанской Армии были приняты адекватные ответные меры", - говорится в сообщении ведомства.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре