Погибли азербайджанские военнослужащие в результате провокации Армении

В результате провокации Армении есть погибшие и раненые среди личного состава ВС Азербайджана, передает во вторник Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"11 апреля подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Дыг Горисского района подвергли интенсивному обстрелу из стрелкового оружия противоположные позиции Азербайджанской Армии в Лачинском направлении.

В результате провокации Армении есть погибшие и раненые среди личного состава ВС Азербайджана.

В настоящее время подразделениями азербайджанской армии принимаются адекватные ответные меры", - говорится в сообщении ведомства.