https://news.day.az/politics/1554576.html Погибли азербайджанские военнослужащие в результате провокации Армении
Погибли азербайджанские военнослужащие в результате провокации Армении
В результате провокации Армении есть погибшие и раненые среди личного состава ВС Азербайджана, передает во вторник Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
"11 апреля подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Дыг Горисского района подвергли интенсивному обстрелу из стрелкового оружия противоположные позиции Азербайджанской Армии в Лачинском направлении.
В результате провокации Армении есть погибшие и раненые среди личного состава ВС Азербайджана.
В настоящее время подразделениями азербайджанской армии принимаются адекватные ответные меры", - говорится в сообщении ведомства.
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