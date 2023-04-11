https://news.day.az/politics/1554585.html Армянская сторона понесла большие потери в результате своей провокации
Армянская сторона понесла большие потери в результате своей провокации
Армянская сторона понесла значительные потери, передает во вторник Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
"Напряженность, возникшая в результате провокации, совершенной 11 апреля подразделениями вооруженных сил Армении в Лачинском направлении, сохраняется.
В результате необходимых мер, предпринятых нашими подразделениями, дислоцированными в указанном направлении, противник понес значительные потери.
Общественности будет предоставлена дополнительная информация", - сказали в ведомстве.
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