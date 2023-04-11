Имена погибших азербайджанских военнослужащих в результате провокации Армении

В результате провокации, совершенной Арменией, погибли трое азербайджанских военнослужащих.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в заявлении минобороны Азербайджана.

"11 апреля около 16:20 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Дыг Горисского района подвергли интенсивному обстрелу из разнокалиберного оружия позиции азербайджанской армии в Лачинском направлении. Затем противник продолжал обстреливать наши позиции, используя минометы и крупнокалиберное оружие. В результате бдительности наших военнослужащих провокация армянской стороны была решительно пресечена, огневые позиции подавлены. В ходе ответных мер, предпринятых нашей армией, подразделения вооруженных сил Армении понесли значительные потери.

В настоящее время в указанном направлении сохраняется относительное спокойствие, оперативная обстановка находится под полным контролем наших подразделений.

При предотвращении провокации армянской стороны погибли военнослужащие азербайджанской армии Залов Видади Низами оглу, Гасанов Эльшад Габиль оглу и Тагиев Сабухи Гюндуз оглу.

Руководство министерства обороны выражает глубокие соболезнования близким военнослужащих-шехидов. Аллах рехмет элясин!" - говорится в заявлении минобороны Азербайджана.