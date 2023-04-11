Миссия ЕС вдохновила армянское руководство на новые провокации

Проводимая в последнее время политика армянского руководства и провокационные заявления премьер-министра Никола Пашиняна показывали, что армянская сторона старается всячески избежать подписания мирного соглашения. Поэтому новые военные провокации противника и инциденты на условной границе выглядели неизбежными. В последнее время власти Армении ужесточили свою риторику, заблокировали все выдвинутые мирные инициативы Азербайджана и приумножили свои необоснованные претензии к нашей стране.

Об этом Day.Az сказал военный эксперт Адалят Вердиев.

По его словам, развертывание так называемой "гражданской" миссии Европейского Союза в Армении придало смелости армянскому руководству на новые военные провокации.

"Политическое и военное руководство Армении стало делать более амбициозные заявления. По их мнению, присутствие миссии ЕС в этой стране создало основу для реализации их требований. Поэтому армянская сторона и решилась пойти на обострение ситуации. Но преступное военно-политическое руководство должно понимать, что кровь наших шехидов не останется на земле. Армения обязательно ответит за свою очередную военную провокацию и убийства наших военнослужащих", - заключил Адалят Вердиев.

Отметим, что согласно сообщению минобороны Азербайджана, 11 апреля около 16:20 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Дыг Горисского района подвергли интенсивному обстрелу из разнокалиберного оружия позиции азербайджанской армии в Лачинском направлении. Затем противник продолжал обстреливать азербайджанские позиции, используя минометы и крупнокалиберное оружие.

В результате бдительности азербайджанских военнослужащих провокация армянской стороны была решительно пресечена, огневые позиции подавлены. В ходе ответных мер, предпринятых азербайджанской армией, подразделения вооруженных сил Армении понесли значительные потери.

Абдул Керимханов