Пока не делимитирована граница, провокации армянской стороны будут продолжаться

Вчерашняя провокация это дело рук вооруженных сил Армении на местном уровне. Не секрет, что в армянской армии много элементов, связанных с прошлыми лидерами, с реваншистами, считающими, что никакого мира с Азербайджаном быть не может. Их тактика - все отложить, ничего не подписывать, чтобы в будущем при благоприятных условиях переиграть итоги 44-дневной войны.

Об этом сказал в комментарии Day.Az председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев.

Мысли об откладывании мирного договора вынашивает и Никол Пашинян, отметил наш собеседник, но несколько по другим причинам. Он и его команда хотят на дипломатическом и геополитическом уровнях оставить вопрос Карабаха в подвешенном состоянии, чтобы поднять его в будущем заново.

"В инциденте 11 апреля, мне кажется, основную роль сыграло то, что в армянской армии отсутствует воинская дисциплина, реальное единоначалие и подчинение, а также много элементов, выступающих за реванш. Это первое. Второе - в приграничной зоне есть необходимость в налаживании прямых коммуникаций между сторонами. Армяне пошли по пути развертывания европейской миссии, снова перекладывая вопросы безопасности на третью сторону, а это ошибочный путь, который никуда их не приведет. Армянам необходимо взаимодействие с азербайджанской стороной и налаживание коммуникации. И третья причина, вызвавшая вчерашнюю эскалацию, это нерешенность вопроса делимитации. Отсутствие разграничения границ содержит в себе постоянную угрозу столкновений и неопределенность в вопросе кто, где и как передвинулся на территории", - сказал Фарид Шафиев.

Лейла Таривердиева