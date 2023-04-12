https://news.day.az/politics/1554726.html Возбуждено уголовное дело по факту очередной провокации армянской стороны
Возбуждено уголовное дело по факту очередной провокации армянской стороны
Возбуждено уголовное дело по факту очередной провокации армянской стороны.
Об этом сообщили в среду Day.Az в Военной прокуратуре Азербайджана.
В связи с очередной провокацией армянской стороны 11 апреля, возбуждено уголовное дело по статье 120.2.12 (умышленное убийство по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.
"В настоящее время идет следствие, в соответствии с требованиями законодательства будут приняты все необходимые меры", - говорится в сообщении ведомства.
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