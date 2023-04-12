Возбуждено уголовное дело по факту очередной провокации армянской стороны.

Об этом сообщили в среду Day.Az в Военной прокуратуре Азербайджана.

В связи с очередной провокацией армянской стороны 11 апреля, возбуждено уголовное дело по статье 120.2.12 (умышленное убийство по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

"В настоящее время идет следствие, в соответствии с требованиями законодательства будут приняты все необходимые меры", - говорится в сообщении ведомства.