Глава МИД Азербайджана и действующий председатель ОБСЕ проводят пресс-конференцию

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Северной Македонии, действующий председатель ОБСЕ Буяр Османи проводят пресс-конференцию в Баку.

Day.Az со ссылкой на Trend представляет прямую трансляцию с пресс-конференции:

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