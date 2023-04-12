https://news.day.az/politics/1554763.html Глава МИД Азербайджана и действующий председатель ОБСЕ проводят пресс-конференцию - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ - ФОТО
Глава МИД Азербайджана и действующий председатель ОБСЕ проводят пресс-конференцию - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ - ФОТО
Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Северной Македонии, действующий председатель ОБСЕ Буяр Османи проводят пресс-конференцию в Баку.
Day.Az со ссылкой на Trend представляет прямую трансляцию с пресс-конференции:
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