Азербайджан всегда демонстрировал приверженность принципам ОБСЕ.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр иностранных дел Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Северной Македонии, действующим председателем ОБСЕ Буяром Османи.

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