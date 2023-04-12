https://news.day.az/politics/1554775.html Попытки Армении вмешаться в процесс нормализации являются неприемлемыми - Джейхун Байрамов
Попытки Армении вмешаться в процесс нормализации являются неприемлемыми - Джейхун Байрамов
Попытки Армении вмешаться в процесс нормализации являются неприемлемыми.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр иностранных дел Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Северной Македонии, действующим председателем ОБСЕ Буяром Османи.
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