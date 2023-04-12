Повышается боеготовность танковых подразделений азербайджанской армии

Согласно утвержденному министром обороны плану подготовки на 2023 год, на общевойсковом полигоне с танковыми подразделениями проведены занятия по боевой подготовке, передает в среду Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"Экипажи танков успешно выполнили поставленные задачи по управлению боевыми машинами, преодолению естественных и искусственных препятствий на местности, а также уничтожению целей условного противника с места и в движении. На занятиях, проводимых в целях поддержания высокого уровня боеготовности и совершенствования индивидуальных навыков членов экипажа, военнослужащие продемонстрировали высокий профессионализм", - говорится в сообщении ведомства.