https://news.day.az/politics/1554790.html Вчерашняя армянская провокация была запланированной – глава МИД Азербайджана
Вчерашняя армянская провокация была запланированной – глава МИД Азербайджана
Вчерашняя армянская провокация была запланированной.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр иностранных дел Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Северной Македонии, действующим председателем ОБСЕ Буяром Османи.
"Армения должна избегать таких безответственных и опасных шагов. Потому что последствия могут быть очень серьезными, как это было вчера", - сказал он.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре