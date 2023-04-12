Вчерашняя армянская провокация была запланированной.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр иностранных дел Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Северной Македонии, действующим председателем ОБСЕ Буяром Османи.

"Армения должна избегать таких безответственных и опасных шагов. Потому что последствия могут быть очень серьезными, как это было вчера", - сказал он.

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