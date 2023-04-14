Казахстан заинтересован поставлять свои энергоресурсы через Азербайджан

Для Казахстана Азербайджан является братской, дружественной страной и ключевым партнером на Южном Кавказе. Между двумя странами нет политических вопросов, которые вызывали бы недомолвки или разногласия. Словом, одно "сплошное безоблачное небо" и нашу дружбу ничего не омрачает. При этом особых контактов нет из-за географии, поскольку страны разделяет Каспийское море. Поэтому требуется налаживание тесных экономических связей и транспортных потоков, которые еще больше бы сближали наши страны.

Об этом в интервью Day.Az сказал политический и государственный деятель Казахстана, политолог, экономист, руководитель ассоциации "Прозрачный тариф" Петр Своик, комментируя визит Президента Ильхама Алиева в Казахстан.

По его словам, у Азербайджана есть объективная потребность пополнить свои нефтяные поставки и транспортные возможности казахстанскими ресурсами.

"Трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан пока не заполнен наполовину, простаивает Баку-Супса. И подключение казахстанских ресурсов в этой ситуации очень бы не помешало. У Казахстана есть текущая потребность хотя бы часть нефтяных поставок продублировать через Азербайджан. Потому что по трубопроводу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК - ред) возникают проблемы, которых раньше не было. То шторм повредит отгрузочные причалы, то всплывают со дна мины. Пока длится конфликт в Украине и длятся санкции на нефтяной экспорт из России, с КТК будут проблемы", - сообщил экономист.

Наш собеседник подчеркнул, что для переориентации казахстанских ресурсов на Азербайджан нужны большие вложения.

"Если нефть транспортировать до Баку морским путем, то нужно построить в Казахстане портовый терминал, нужна железнодорожная или трубопроводная сеть от нефтеносных районов до терминала на азербайджанском берегу. Сотрудничество в нефтегазовой сфере - дело долгосрочное. Если принимается решение в отношении нефтяной добычи или экспорта, то это решение должно распространяться хотя бы лет на 20. Временных ситуативных схем в нефтянке не получается", - считает казахстанский политолог.

С большой уверенностью можно сказать, продолжил он, что рынок стратегических энергоресурсов (нефти, газа) будет самым принципиальным образом переформатироваться.

"Сейчас это рынок покупателя, то есть и Казахстан, и Азербайджан транспортируют свою нефть за пределы национальной юрисдикции и там оформляются окончательные сделки (в банках, на биржах и т.д.). Это будет решительно меняться. Ожидается создание биржы энергоресурсов СНГ, которая будет базироваться в одном из городов СНГ. Там будут осуществляться сделки в местной юрисдикции, проходить через местные банки, осуществляться в местных валютах и по котировкам в этих валютах. Это перспектива следующих 3-10 лет", - подытожил Петр Своик.

Абдул Керимханов