Азербайджан очень точен в выборе партнеров и союзников

Автор: Тофик Аббасов, политический обозреватель

Два региона - Южный Кавказ и Центральная Азия фактически уже формируют единое целое. Не случайно мировые мозговые центры, аналитические и исследовательские структуры так и воспринимают наши регионы - в едином комплексе. Два этих звена, я бы сказал, формируют становой хребет Евразийского континента. На траверсе Восток-Запад они расположились очень удобно и гармонично, через них проходят многие важные коммуникации, они осуществляют связь между Европой и Дальним Востоком. И для того, чтобы была сквозная возможность для преодоления расстояний, перевалки грузов и перемещения людей, безусловно, должны своевременно решаться вопросы обеспечения безопасности и бесперебойного функционирования коммуникаций.

Срединный коридор в свете разыгравшейся украинской драмы это тот самый коммуникационный курс, который должен иметь статус не запасного, а гарантированно действующего. Нарастают производственные мощности Индии, Китая, Южной Кореи, Японии. Дальневосточные тигры и другие страны присматриваются к западным рынкам, а европейцы - к азиатским. И, как не крути, движение по гарантированным маршрутам дает больше уверенности в том, что в функционировании коммуникаций и реализации договоренностей сбоев не будет.

В последнее время Азербайджан наращивает новый интеграционный потенциал с помощью проведения двусторонних саммитов со странами Центральной Азии. Это для нас хорошо изученный регион, есть много предложений относительно создания нового формата взаимодействия. Азербайджан на двустороннем уровне имеет прекрасные отношения с Казахстаном, Узбекистаном, Кыргызстаном. Нарабатывается большой потенциал по взаимодействию с Туркменистаном. А недавно состоялся визит в Таджикистан. В том, что касается двустороннего взаимодействия с Душанбе, никаких белых пятен нет и быть не может. А во время визита Президента Ильхама Алиева стороны договорились открыть новую веху в отношениях. Да, товарооборот оставляет желать лучшего, этому вопросу надо уделять больше внимания и наращивать показатели совместными усилиями.

То же самое происходит в отношениях с Узбекистаном, Казахстаном, Кыргызстаном.

Думаю, были какие-то модели формата Кавказ плюс Центральная Азия. Нео мне кажется, тут будет эффективнее использовать дифференцированный подход. То есть по эту сторону может находиться не Южный Кавказ в целом, а Азербайджан, сосредоточивший в себе более 80 процентов потенциала этого региона. Формат мог бы выглядеть так: 1+5. "1" это Азербайджан, представляющий весь Южный Кавказ. Цифра "5" это пять стран Центральной Азии. Фактически этот формат уже действует, а если придать ему какой-то статус, он получит новые импульсы и станет работать более прагматично.

На мой взгляд, между Азербайджаном и странами Центральной Азии существует определенное притяжение. Наша страна для своих центрально-азиатских партнеров всегда была олицетворением радушия, готовности принять, выслушать и помочь. Должен быть усилен принцип "слышащих сторон". То есть мы должны еще внимательнее прислушиваться друг к другу. Мы слышим своих закаспийских партнеров, они, в свою очередь, слышат нас. И мы совместно работаем над вопросами безопасности, расширения границ нашего взаимодействия, беспрепятственного функционирования Срединного коридора. То, что наши страны являются очень важными звеньями в этой цепи, ни у кого не может вызвать сомнений.

Азербайджан по принципу ро-ро может обеспечивать все запросы, любые интермодальные перевозки. У нас есть для этого все возможности. И коль скоро мы говорим о том, что наша страна является очень важным транспортно-коммуникационным хабом в Кавказском регионе, мы предоставляем качественные транзитные услуги партнерам с восточного берега Каспия. Мы совместно с ЦА можем наладить и информационную коммуникацию. Считаю, тут должна действовать очень четкая информационно-коридорная функция. Если мы выстраиваемся в одну цепочку, мы должны быть информированы друг о друге, о шагах и планах друг друга. Есть актуальные темы, которые выдвигает Четвертая промышленная революция. Есть вопросы, связанные с национальными программами развития. Политический диалог с каждой из стран ЦА будет работать на наш будущий общий успех.

Не секрет, что на Южном Кавказе есть такой возмутитель спокойствия, как Армения. Тут уместно вспомнить, что ряд стран Центральной Азии являются членами ОДКБ, где также членствует Армения. Но и Казахстан, и Таджикистан, и Кыргызстан однозначно и единогласно поддерживают Азербайджан, находясь в одном военно-политическом союзе с Иреваном. Это вызывает раздражение у армянской стороны, но это ее проблема. Армении стоит научиться жить в добрососедстве с тем, кто ее окружает. Если армяне не захотели построить нормальную страну и мирно жить с соседями, это их проблема. А с центрально-азиатскими союзниками Армении по ОДКБ у нас прекрасные отношения, полное взаимопонимание и желание помогать друг другу, совместно реализовывать привлекательные проекты и повышать через это социальный тонус наших народов. Как известно, экономическая выгода всегда приносит с собой динамику для социальных лифтов.

Стратегия Азербайджанского государства и Президента Ильхама Алиева очень четкая, выверенная. Все подтверждает правильность тех расчетов и прогнозов, которые выработаны лидером Азербайджана. Он действует наверняка и добивается желаемого результата. Приплюсуем к этому и большие успехи нашей дипломатии.

Баку очень точен в выборе партнеров и союзников. Мы на правильном пути, и нужно развивать наши усилия. Чтобы совокупного, полезного потенциала стало бы намного больше.