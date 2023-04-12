Армения заранее спланировала обострение на условной границе

Автор: Мехти Ахмедзаде

Сегодня депутат от правящей фракции "ГД" Армен Хачатрян признал, что вчерашний инцидент на границе произошел по вине армянской стороны.

"Азербайджанцы потребовали остановить инженерные работы, мы дали достойный ответ и из этого ответа возникли боевые действия", - сказал Хачатрян, передают армянские СМИ.

Между тем, в армянских соцсетях отмечают, что на днях в Ераблуре граждане заметили, что рабочие копают 7 новых могил. Армяне спросили, для кого эти могилы, на что рабочие пояснили, что "это на всякий случай". 4 из них "официально" пригодились - минобороны страны агрессора сообщило о гибели четырех военнослужащих. В реальности эта цифра выше.

То есть вчерашняя напряженность на границе была заранее спланирована армянскими властями, которые понимали, что у них будут жертвы.

Произошедший вчера инцидент является целенаправленной провокацией Армении. Ереван должен избегать таких безответственных и опасных шагов, ибо последствия могут быть очень серьезными.

По мнению военного эксперта Адалята Вердиева, проводимая в последнее время политика армянского руководства и провокационные заявления премьер-министра Никола Пашиняна показали, что армянская сторона старается всячески избежать подписания мирного соглашения.

Поэтому новые военные провокации противника и инциденты на условной границе являются неизбежными. В последнее время власти Армении ужесточили свою риторику, заблокировали все выдвинутые мирные инициативы Азербайджана и приумножили свои необоснованные претензии к нашей стране.

По его словам, развертывание так называемой "гражданской" миссии Европейского Союза в Армении придало смелости армянскому руководству на новые военные провокации.

"Политическое и военное руководство Армении стало делать более амбициозные заявления. По их мнению, присутствие миссии ЕС в этой стране создало основу для реализации их требований. Поэтому армянская сторона и решилась пойти на обострение ситуации. Но преступное военно-политическое руководство должно понимать, что кровь наших шехидов не останется на земле. Армения обязательно ответит за свою очередную военную провокацию и убийства наших военнослужащих", - заключил Адалят Вердиев.

Стоит также отметить, что во время вчерашнего инцидента присутствовал командир корпуса Гезалян. Присутствие командира корпуса на месте, не имеющем стратегического значения, ясно свидетельствует о том, что провокация находилась под непосредственным контролем военного руководства Армении.

Тем временем, армянский агитпроп, пытаясь возложить всю ответственность на Азербайджан, разоблачил сам себя, публикуя две противоречащие друг другу "оправдания".

Согласно первому сценарию - армянские военнослужащие во главе с Гезаляном "отправились на переговоры с азербайджанцами, которые "тут же открыли по ним огонь".

Вторая же версия, опубликованная через полтора часа, говорит об обратном сценарии - "азербайджанские военные поехали к строящейся армянской позиции" и, конечно же, "открыли огонь первыми".

Сами себя не читают...

Впрочем, официальные заявления минобороны Армении также в оправдание себя носили противоречивый характер. В Ереване все в панике пытались придумать что сказать, чтобы сбросить с себя ответственность и обвинить Азербайджан перед наблюдательной миссией ЕС.

По совпадению, провокация произошла именно тогда, когда в переговорном процессе были определенные позитивные тенденции, и даже стоял вопрос о приглашении сторон в Вашингтон для продолжения переговоров. Это показывает, что Армения, как обычно, заинтересована не в устранении проблемы, а в ее углублении. Но эти намерения не оправдались, и противоположная сторона в очередной раз получила заслуженный ответ. Кровь наших шехидов не осталась на земле!

Вся ответственность за этот инцидент ложится на военно-политическое руководство Армении.

Власти Армении должны понимать, что и для армянского государства, и для армянского народа будет лучше, если они смирятся с нынешними реалиями и продолжат работу над мирным соглашением, а не будут надеятся, что достигнут своих целей, заручившись поддержкой различных зарубежных сил.

Напомним, что согласно сообщению минобороны Азербайджана, 11 апреля около 16:20 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Дыг Горисского района подвергли интенсивному обстрелу из разнокалиберного оружия позиции азербайджанской армии в Лачинском направлении. Затем противник продолжал обстреливать азербайджанские позиции, используя минометы и крупнокалиберное оружие. В результате бдительности азербайджанских военнослужащих провокация армянской стороны была решительно пресечена, огневые позиции подавлены. В ходе ответных мер, предпринятых азербайджанской армией, подразделения вооруженных сил Армении понесли значительные потери.