https://news.day.az/politics/1554833.html Состоялся телефонный разговор между Джейхуном Байрамовым и Мевлютом Чавушоглу
В ходе телефонного разговора стороны также обсудили вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, текущую ситуацию в регионе.
Состоялся телефонный разговор между Джейхуном Байрамовым и Мевлютом Чавушоглу
12 апреля состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу.
Как сообщили Day.Az в МИД Азербайджана, Мевлют Чавушоглу выразил соболезнования в связи с гибелью азербайджанских военных при предотвращении провокации Армении 11 апреля.
Он подчеркнул постоянную поддержку Турцией Азербайджана.
В ходе телефонного разговора стороны также обсудили вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, текущую ситуацию в регионе.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре