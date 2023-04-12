Состоялся телефонный разговор между Джейхуном Байрамовым и Мевлютом Чавушоглу

12 апреля состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу.

Как сообщили Day.Az в МИД Азербайджана, Мевлют Чавушоглу выразил соболезнования в связи с гибелью азербайджанских военных при предотвращении провокации Армении 11 апреля.

Он подчеркнул постоянную поддержку Турцией Азербайджана.

В ходе телефонного разговора стороны также обсудили вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, текущую ситуацию в регионе.

