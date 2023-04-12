https://news.day.az/politics/1554837.html В Лачине в результате разрыва мины ранен 1 человек
В Лачине в результате разрыва мины ранен 1 человек
Сегодня в селе Сус Лачинского района на противопехотной мине подорвался 1 человек.
Об этом сообщили в среду Day.Az в пресс-службе МВД Азербайджана.
Было отмечено, что Рамиль Азизов, 2001 года рождения, получил ранение ноги. Он был доставлен в больницу сотрудниками полиции, несущими службу в этом районе.
По факту проводится расследование.
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