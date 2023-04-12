В Лачине в результате разрыва мины ранен 1 человек

Сегодня в селе Сус Лачинского района на противопехотной мине подорвался 1 человек.

Об этом сообщили в среду Day.Az в пресс-службе МВД Азербайджана.

Было отмечено, что Рамиль Азизов, 2001 года рождения, получил ранение ноги. Он был доставлен в больницу сотрудниками полиции, несущими службу в этом районе.

По факту проводится расследование.