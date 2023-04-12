Провокация ВС Армении не могла обойтись без санкции высшего армянского руководства

"Миссия ЕС сыграет существенную роль в установлении мира в регионе" - цитата спикера национального собрания Армении Алена Симоняна. Вот оно значит как. Что ж, "существенную роль в установлении мира", по-видимому, можно наблюдать уже сейчас. Так, на границе с Азербайджаном начались боестолкновения после того, как армянские военные "мирно" обстреляли азербайджанских военнослужащих. Промежуточный итог армянской провокации - перестрелка и наличие убитых и раненых с обеих сторон. При этом бросается в глаза, что в списке раненых с армянской стороны фигурирует имя командующего особым армейским корпусом Армена Гезаляна. Вряд ли участие высокопоставленного офицера в провокационной деятельности могло обойтись без санкции высшего армянского руководства в лице Пашиняна и его непосредственных подчиненных. Тем более, что сам действующий премьер в этот день по какой-то неведомой "случайности" работал в здании минобороны вместе с сотрудниками генштаба и другими представителями силового блока. А армянский министр обороны Сурен Папикян мило беседовал с натовскими военными в Брюсселе в штаб-квартире верховного командования сил НАТО в Европе. Совпадение? Вряд ли.

Как сообщает Day.Az, об этом пишет российский Телеграм-канал "Кремлевская прачка", комментируя вчерашнюю провокацию вооруженных сил Армении.

"Собственно, вот вам и первые плоды деятельности европейских "партнеров", которые, вроде бы, должны были "содействовать стабильности в приграничных районах, укреплять доверие и безопасность в пострадавших от армяно-азербайджанского конфликта местах, обеспечивать условия для нормализации отношений между Баку и Ереваном". С самого начала было понятно, что гражданская миссия ЕС - профанация. Просто Запад, пользуясь услугами компрадорского режима в Армении, последовательно прощупывает почву и пытается выдавить Россию из Закавказья. Учитывая геополитическую обстановку в целом, западным интересантам выгодна нестабильность в этом регионе, а открытие "второго южнокавказского фронта" стало бы просто подарком. Ну, ничего другого от европейских и заокеанских "доброжелателей" ждать и не приходится", - говорится в публикации.

В общем-то ничего хорошего ждать не приходится и от якобы "союзной" Армении. Обозначенный выше эпизод со стрельбой и жертвами - лишь один из примеров того, как Пашинян усиленно помогает специалистам из западных стран творить хаос. Примечательно, что армянский премьер вместе со своей свитой частенько критиковал российских миротворцев за якобы "невыполнение обязательств". Однако, что наблюдается по факту? В зоне ответственности российского миротворческого контингента в Карабахе - спокойствие и порядок. А там, где мутит воду сомнительного качества отряд европейцев, наполовину состоящий из вооруженных жандармов, - происходит стрельба с летальным исходом.

Надо отметить, что в данном случае Пашинян - не просто полезный идиот в руках западных "товарищей". Складывается ощущение, что действующий руководитель армянского государства под соусом европейской "поддержки" хочет взять "реванш" за поражение во Второй карабахской войне. На это указывает соответствующее стягивание военной техники и накопление резервов. Правда, если он всерьез решил пойти войной на Баку, то, скорее всего, скоро ему придется поедать галстук... И давайте отгадаем с одного раза, к кому первому побежит просить помощи армянский деятель, когда азербайджанские танки будут стоять на подступах к Еревану?", - говорится в публикации.

Отметим, что согласно сообщению минобороны Азербайджана, 11 апреля около 16:20 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Дыг Горисского района подвергли интенсивному обстрелу из разнокалиберного оружия позиции азербайджанской армии в Лачинском направлении. Затем противник продолжал обстреливать азербайджанские позиции, используя минометы и крупнокалиберное оружие.

В результате бдительности азербайджанских военнослужащих провокация армянской стороны была решительно пресечена, огневые позиции подавлены. В ходе ответных мер, предпринятых азербайджанской армией, подразделения вооруженных сил Армении понесли значительные потери.