ЕС призывает к активизации переговоров по делимитации азербайджано-армянской границы

Евросоюз призывает к активизации переговоров по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией и готов поддержать этот процесс.

Как передает в среду Day.Az, об этом говорится в заявлении спикера ЕС по иностранным делам и политике безопасности Набилы Массрали.

"ЕС выражает сожаление в связи с вооруженными столкновениями, которые вчера привели к гибели, либо ранению военнослужащих на армяно-азербайджанской границе. Необходимо соблюдение предыдущих обязательств, в том числе тех, которые были достигнуты в Праге в октябре 2022 года относительно взаимного признания территориальной целостности в соответствии с Алматинской декларацией 1991 года", - говорится в заявлении.

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