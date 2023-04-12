Москва раскритиковала наблюдательную миссию ЕС в Армении

МИД России назвал роль миссии ЕС на армяно-азербайджанской границе дестабилизирующей, сообщает в среду Day.Az.

"Мы и ранее говорили, что инкорпорирование туда иных игроков, или иных структур, которые никогда не занимались урегулированием данного застарелого конфликта, не будет иметь той добавленной стоимости, и не будет иметь эффекта, а будет использоваться, будет подводить к обострениям, дестабилизации и будет уводить от достижения от намеченного мирного урегулирования", - сказала сегодня глава пресс-службы МИД РФ Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга.

Напомним, что 23 января 2023 года Европейский союз (ЕС) дал согласие на отправку очередной миссии на армяно-азербайджанскую границу. Как отмечалось, первоначальный мандат миссии рассчитан на два года, а ее оперативный штаб будет находиться в Армении. Руководить гражданскими операциями будет Стефано Томат, управляющий директор отдела гражданского планирования и поведения Европейской службы внешних связей (CPCC).