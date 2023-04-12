https://news.day.az/politics/1554856.html Очередной раунд азербайджано-армянских переговоров может пройти в России
Очередной раунд азербайджано-армянских переговоров может пройти в России
Очередной раунд азербайджано-армянских переговоров может пройти в России.
Как сообщает в среду Day.Az, об этом сказала сегодня в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД России Мария Захарова.
"Наши усилия не ослабевают по всемерному содействию усилиям Азербайджана и Армении в подготовке мирного договора между этими странами. Партнеры приняли наши предложения о проведении очередного раунда двусторонних переговоров на нашей территории. О датах конкретных мероприятий мы сообщим, когда это все будет окончательно согласовано", - сказала она.
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