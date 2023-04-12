Информация со всех избирательных округов, касающаяся уточнения списков избирателей, представлена в ЦИК в установленные сроки.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал сегодня на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) заместитель председателя этой структуры Ровзат Гасымов.

По его словам, представленные документы проверяются, и до конца мая будет определен точный список избирателей.

Отметим, что в Азербайджане с января каждого года проводится процесс уточнения списков избирателей.