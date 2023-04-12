https://news.day.az/politics/1554913.html В Азербайджане могут быть созданы новые избирательные участки
В Азербайджане могут быть созданы новые избирательные участки
В связи с изменениями в количестве избирателей могут быть созданы новые избирательные участки.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня на заседании Центральной избирательной комиссии Азербайджана сказал заместитель председателя ЦИК Ровзат Гасымов.
Он отметил, что в 2022 году было создано 832 новых избирательных участка.
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