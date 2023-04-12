Армяне грузовиками вывозят трупы своих военных

В Сети рапространились кадры, на которых видно, как армяне забирают тела своих военных, уничтоженных в ходе вчерашней провокации ВС Армении на условной границе.

Как видно на кадрах, вывоз трупов происходит при участии российской стороны.

Судя по кадрам, жертв у армянской стороны в разы больше, чем утверждает минобороны Армении. Что подтверждают сами армянские СМИ, которые писали о многочисленных жертвах в рядах ВС Армении.

Отметим, что согласно сообщению минобороны Азербайджана, 11 апреля около 16:20 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Дыг Горисского района подвергли интенсивному обстрелу из разнокалиберного оружия позиции азербайджанской армии в Лачинском направлении. Затем противник продолжал обстреливать азербайджанские позиции, используя минометы и крупнокалиберное оружие.

В результате бдительности азербайджанских военнослужащих провокация армянской стороны была решительно пресечена, огневые позиции подавлены. В ходе ответных мер, предпринятых азербайджанской армией, подразделения вооруженных сил Армении понесли значительные потери.