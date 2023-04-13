Куда торговля «телом» приведет Армению

Автор: Лейла Таривердиева

Два года назад, 12 апреля в Баку открылся Парк военных трофеев. Это было важное событие, которое и два года спустя не дает покоя разгромленному противнику и его заступникам. Не будем вдаваться в подробности экспозиции, скажем только, что она может вскоре начать пополняться, если то, что случилось 11 апреля на зангезурском направлении условной государственной границы, повторится.

Наглость, с которой действует армянская сторона, говорит о том, что она уверена в своих тылах. Нет, конечно, не в силе своей армии или политическом весе Еревана. Вовсе нет. Тылами для армянских преступлений всегда выступали третьи стороны. Не будем спорить - армянство сильно в террористической войне, в борьбе с безоружными детьми и стариками. Тут мы им не соперники. Но когда речь идет об армии, о государственности, суверенной политике и самостоятельных решениях, возникает кризис, потому что у наших соседей исторически не было подобного опыта и все свои "победы" они одерживали чужими руками. Одним словом, если армянские железные ашоты рискнули копать траншеи около азербайджанской позиции, значит, осложнение ситуации кому-то нужно. Кому-то третьему.

Вариантов много. Армения, как капризная красотка, никак не может определиться, и потенциальные претенденты на ее, мягко говоря, руку и сердце ведут друг против друга подковерную войну, в результате которой страдает наш регион. Последняя провокация в Зангезуре очень объемно выпячивает многие нюансы и наводит на определенные мысли. Честно говоря, как-то не по себе становится от мысли, сколькие игроки дергают за армянские веревочки и скольким выгодно продолжение кровопролития.

Давайте посмотрим.

Накануне провокации глава СНБ Армении побывал в Иране и встретился с иранским коллегой. Пресс-релизы об обсуждении двусторонних связей можно сразу же отправлять в мусорную корзину. Обсуждались, думается, совсем другие вопросы. Армению в Иране считают ближайшим союзником (в борьбе с Азербайджаном), о чем постоянно твердят в Тегеране. Все годы армянской оккупации иранская сторона активно участвовала в грабеже и вандализме, в дни Второй карабахской войны пыталась мешать продвижению нашей освободительной армии, а после Победы с какой-то даже обидой продолжила ставить палки в колеса мирному процессу. Армения и открыто, и тайно получает иранское оружие, в частности беспилотники. Иран громче Армении выступает против Зангезурского коридора и обещает союзнику всего себя. Это известные факты, которые есть в открытом доступе. О том, что пишут в соцсетях по поводу действий Ирана в связи с последним инцидентом, говорить сейчас не будем. Эта информация может оказаться фейковой. Надеемся, что так и есть.

Пойдем дальше. За пару дней до армянской провокации в СМИ появилась информация о том, что в ближайшее время в Вашингтоне может пройти встреча в верхах по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Сообщалось, что Евросоюз борется за организацию такой встречи в Брюсселе, но Штаты вроде бы победили в гонке. Случается кровопролитие, и на следующий день представитель МИД России объявляет, что переговоры могут пройти... в Москве. Любопытная ситуация складывается. Что за чехарда? Внешние акторы рвут друг у друга из рук пальму первенства, передвигая Армению как пешку на шахматной доске. Каждая из сторон, когда ей нужно скорректировать ситуацию в свою пользу, дергает за нужную ниточку, и армянская сторона что-то выкидывает. Как правило, при этом проливается кровь.

В Армении рассчитывают, что тот, кому она поможет победить в гонке за регион, отрежет ей самый лучший кусок пирога. И при этом соседи упорно стараются не принимать во внимание фактор Азербайджана, который наблюдает за всеми этими игрищами очень внимательно и делает выводы. В Баку все видят и слышат. И прекрасно понимают, что стоит за словами и делами каждой из сторон. За сегодняшними заявлениями из ЕС и Москвы, за горячими обвинениями российской стороны в адрес европейской миссии. Баку был против расположения в Армении масштабной мониторинговой миссии Евросоюза не потому, что имеет что-то против Европы, с которой у него прекрасные отношения. Просто он понимал, что армяне воспримут европейское присутствие как руководство к действию (даже если те никак их не поощряют). Так и вышло - со времени появления по ту сторону условной границы европейских "миссионеров", армянская сторона стала вести себя наглее. Совершенно очевидно, что европейцев, в отличие от русских, армяне не боятся и воспринимают их как всепрощающую бабулю, готовую поощрить балованного внучка.

Однако, судя по всему, внучек перешел все границы и даже напугал бабулю. Если верить армянским источникам, МИДу Армении не удалось уговорить главу миссии ЕС взять свои бинокли и отправиться посмотреть на место происшествия. Там, наверняка, были готовы декорации и вещдоки. Для миссии было бы разыграно целое представление. Это наши соседи умеют. Примерные сценарии можно со вчерашнего дня видеть в армянских СМИ и соцсетях. Мы уже потеряли счет версиям произошедшего, расписанным в этих ресурсах. Одна версия безумнее другой, и все они противоречат друг другу.

Так совпало, что наутро после спровоцированного армянами кровопролития, в Баку прибыл министр иностранных дел Северной Македонии, действующий председатель ОБСЕ Буяр Османи. Его приняли Президент Ильхам Алиев и глава МИД Джейхун Байрамов. На обеих встречах господин Османи услышал достаточно жесткие и однозначные формулировки, не оставляющие пространства для полета фантазии. "Инцидент, произошедший вчера на армяно-азербайджанской границе, был целенаправленной провокацией Армении", - заявил Президент. Байрамов предупредил Армению, что в случае продолжения деструктивных шагов, последствия для нее будут тяжелыми.

Результаты инцидента 11 апреля были действительно тяжелыми для Армении. Хотя официально озвучена цифра "четыре", неофициальные источники утверждают, что погибших у армянской стороны гораздо больше. Уже появилось видео как тела погибших грузят в грузовик. Для вывоза четырех тел понадобился целый грузовик?

Далее. ВС Армении в очередной раз продемонстрировали, что не могут называться армией. Как и в начале 90-х, это все еще недисциплинированное, не имеющее реального единоначалия сборище людей с оружием, подконтрольное полевым командирам, которые и решают, жить солдатам или бессмысленно умирать. В этой стране, как и прежде, никто ничего не контролирует и ни за что не отвечает, а главная шишка - человек с ружьем. Во время инцидента министр обороны РА находился в Брюсселе, а Пашинян, перепугавшись, зачем-то побежал в министерство обороны. Зачем? Возможно, побоялся волнений и решил спрятаться. Не удается Николу роль полководца. Никак не удается. В нормальном государстве не руководитель страны бежит в МО в подобных ситуациях, а руководство Минобороны и других силовых органов вызывается в аппарат. Все у них там, в Армении, не как у людей.

Далеко назад отброшен мирный процесс. Это очень тяжелый для армян результат, хотя они в этом не признаются. Выбраться из болота, в котором более тридцати лет назад увязла Армения, без мира с Азербайджаном ей не удастся. А чтобы наступил мир, не только Николу Пашиняну, но и всему армянскому обществу нужно прекратить этот балаган с выбором вектора и не торговать "телом". То этот вектор у них российский, то европейский, то американский. Какой позор...Хотелось бы процитировать тут Президента Азербайджана: "Сегодня Армения, заявлявшая, что "Карабах - это Армения, и точка", угрожавшая нам новой войной, не знает, под чьим крылом найти себе нового покровителя. Всему миру она демонстрирует свою продажность, неблагодарность. Сегодня они находятся в поисках нового хозяина. Не знают к чьим ногам припасть. Никакой пользы от этого не будет".

После провокации один из пользователей армянского сегмента Телеграм поведал, что незадолго до событий видел, как на кладбище Ераблура рыли новые могилы. Он поинтересовался у могильщиков "для кого". Те ответили "на всякий случай". Возможно, это плод фантазии, однако звучит очень уж символично. Как гласит пословица, собираешься кому-то яму копать, копай по своему росту. Кстати, если верить Интернету, пословица то армянская.