Община Западного Азербайджана направила письмо Энтони Блинкену

Община Западного Азербайджана направила госсекретарю США Энтони Блинкену письмо с просьбой о поддержке Соединенных Штатов для обеспечения мирного, безопасного и достойного возвращения азербайджанцев, изгнанных из Армении, на родину, передает в четверг Day.Az со ссылкой на Общину.

В письме говорится следующее:

"Община Западного Азербайджана действует с 1989 года с целью защиты прав азербайджанцев, изгнанных из Армении.

Последняя волна изгнания азербайджанцев из Армении, где они имели значительное присутствие как компактно проживающее коренное население, началась в 1987 г. и завершилась в 1991 г. В результате беспрецедентной этнической чистки, проведенной Арменией против азербайджанцев, в этой стране не осталось ни одного азербайджанца.

Армения систематически уничтожала культурное наследие Азербайджана в этой стране. Разрушение культурных и религиозных объектов, в том числе мечетей, кладбищ и других священных мест, причиняет огромную боль и страдания азербайджанцам и грубо нарушает международное гуманитарное право и права человека. Кроме того, в течение последних трех десятилетий Армения отказывала азербайджанцам в посещении их кладбищ, объектов культурного наследия и священных мест, хотя эти визиты имеют большое значение для мира и примирения. Такое бесчеловечное обращение с культурным наследием Азербайджана и запрет доступа к нему еще больше усиливает напряженность в регионе.

Эта несправедливость создала в правящих кругах Армении ощущение безнаказанности, побуждая их к предъявлению территориальных претензий, вооруженному нападению на международно признанные территории Азербайджана, к оккупации, массовым этническим чисткам и другим преступлениям против человечности.

Мы хотели бы положить конец этим несправедливым действиям Армении и устранить их последствия. Основываясь на праве на возвращение, закрепленном во Всеобщей декларации прав человека, Международном пакте о гражданских и политических правах и других важных международных актах, Община стремится обеспечить безопасное и достойное возвращение азербайджанцев, изгнанных из Армении, в свои дома, а также реализацию их индивидуальных и коллективных прав после их возвращения.

Мы разработали и опубликовали концепцию мирного, безопасного и достойного возвращения. Этот документ был распространен в качестве официальных документов Совета Безопасности, Генеральной Ассамблеи и Экономического и Социального Совета ООН.

Окончание войны между Арменией и Азербайджаном в 2020 году создает благоприятную почву для достижения прочного мира между двумя странами. Однако тот факт, что азербайджанцы, изгнанные из Армении, не могут вернуться в свои дома, и продолжение Арменией политики моноэтнической государственности, этнических чисток и расовой дискриминации является большой несправедливостью. Эта ситуация не способствует усилиям по достижению прочного мира.

Высоко оценивая предпринимаемые усилия по нормализации межгосударственных отношений Армении и Азербайджана, поддерживая усилия США по содействию этому процессу, мы считаем важным закрепить право азербайджанцев на возвращение в Армению в соглашении, которое будет заключено между двумя странами. Это важно для поддержания мира между двумя государствами. Мы должны уточнить, что обеспечение нашего права на возвращение необходима для успеха продолжающихся переговоров между Арменией и Азербайджаном, однако успех этих переговоров не может быть условием нашего возвращения. Проживание на своей Родине является исконным и неотъемлемым правом, и Армения обязана уважать это наше право, независимо от характера своих отношений с Азербайджаном и хода переговоров. Тот факт, что Армения имеет политические разногласия с Азербайджаном, не дает ей права изгонять этнических азербайджанцев и препятствовать их возвращению.

Было бы крайне несправедливо и неправильно оставлять вопрос возвращения азербайджанцев на усмотрение Армении. Это противоречило бы самой идее верховенства прав человека и означало бы молчаливое согласие с расовой дискриминацией со стороны Армении.

Поэтому убедительно просим Соединенные Штаты твердо и последовательно отстаивать наши права человека, способствуя мирному, достойному и безопасному возвращению изгнанных из Армении азербайджанцев на родину путем запуска соответствующих политических инициатив и инициатив в области безопасности, а также программ социально-экономической помощи.

Наконец, мы хотели бы еще раз отметить, что наше законное требование к Армении уважать наше право на безопасное и достойное возвращение не может быть неверно истолковано как нанесение ущерба территориальной целостности или суверенитету Армении. Мы полностью верим в верховенство международного права и ценность диалога. Если рассматривать в более широком контексте наш регион, где имеет место агрессивный сепаратизм, а территории насильственно захватываются под предлогом защиты прав меньшинств, то наша четкая позиция заслуживает одобрения.

В этой связи мы хотели бы сослаться на позитивный подход правительства Азербайджана, заявившего о своем намерении обеспечить права армян Карабахского региона Азербайджана и реинтегрировать их в рамках своей территориальной целостности и суверенитета и принявшего практические меры в этой области. Мы считаем, что правительству Армении следует рассматривать такой подход правительства Азербайджана как похвальный пример для Армении в выполнении своих обязательств по международным правам человека и гуманитарному праву, чтобы гарантировать наши права.

Уверены, что беспристрастные и всесторонние усилия Соединенных Штатов будут способствовать тому, чтобы уважалось право азербайджанцев, изгнанных из Армении, на возвращение в свои дома, и тем самым была обеспечена защита прав человека как общечеловеческой ценности и установлен прочный мир.

Мы готовы к диалогу и сотрудничеству с соответствующими структурами США в вопросах, связанных с содействием мирному, безопасному и достойному возвращению азербайджанцев, изгнанных из Армении".