Франция нырнула в грязь, пытаясь защитить Армению

Автор: Ибрагим Алиев

11 апреля Армения в очередной раз прибегла к провокации на границе с Азербайджаном, целью которой являлся не только срыв любых возможных подвижок в процессе нормализации отношений, в частности, предстоящие возможные переговоры в Вашингтоне, но и попытка показать западным наблюдателям на условной границе, что Баку якобы не заинтересован в мире регионе.

Как и ожидалось, первой головой в грязь прыгнула Франция, которая целенаправленно игнорируя факты, выразила "глубокую озабоченность в связи с насилием", имевшим место на границе двух государств.

"Это указывает на то, что делимитация границы должна осуществляться исключительно путем переговоров, и МИД призывает стороны прилагать усилия в этом направлении. Уважение к территориальной целостности Армении и вывод азербайджанских войск с оккупированных по армянскую сторону от линии соприкосновения позиций может иметь существенное значение для предотвращения инцидентов в будущем и сохранения основ для устойчивого мира в регионе. Франция в полной поддерживает действия размещенной на армянской границе наблюдательской миссии EUMA, которая играет ключевую роль в деле снижения эскалации. Она продолжит работу во благо перемирия, диалога и продолжения переговоров между Арменией и Азербайджаном", - заявило двуличное французское внешнеполитическое ведомство.

Как видим, несмотря на то, что этот инцидент является прямым результатом армянской провокации, Франция вину видит лишь в Азербайджане, закрывая глаза на истину.

Напомним МИД Франции, что армяне сразу же разоблачили сами себя, публикуя противоречащие друг другу "оправдания". В частности, речь идет о двух конкретных заявлениях.

В первом армянский агитпроп утверждал,что армянские военнослужащие во главе с командиром корпуса Гезаляном "отправились на переговоры с азербайджанцами, которые тут же открыли по ним огонь".

Через полтора часа у армян появилась "новая правда". Согласно уже этой версии, "азербайджанские военные поехали к строящейся армянской позиции" и, конечно же, "открыли огонь первыми".

Даже заявление минобороны Армении не совпало с этими двумя сказками. Там тоже выдали "свою версию".

То есть в корне оправдания Еревана носят противоречивый характер. В Ереване все в панике пытались придумать что сказать, чтобы сбросить с себя ответственность и обвинить Азербайджан перед наблюдательной миссией ЕС. Лицемерная Франция на это, естественно, внимания не обратила.

Впрочем, двуличие и лицемерность для французов не новшество. Франция, которая веками процветала за счет колониализма, порабощения чужих территорий и ресурсов, конечно же будет заявлять, что поддерживает территориальную целостность такого же захватчика - Армении. Но при этом, Париж никогда не волновала территориальная целостность Азербайджана. За десятилетия своего сопредседательства в Минской группе ОБСЕ, Франция буквально ни разу не делала заявлений о данном вопросе.

Что касается делимитации границ, о котором говорится в упомянутом выше заявлении французского МИД, то это суверенные территории Азербайджана и мы не нуждаемся в советах, как и что нам делать. Баку никогда не придерживался силового решения проблем, мы всегда выступаем за мирное решение любых вопросов. Напротив, это Ереван торпедирует любые процессы в данном вопросе, пытаясь затянуть его до бесконечности, как это происходило с Карабахской проблемой, которая уже решена. Решена силой, которая потребовалась ввиду бездействия Армении, Франции и всего остального мира.

Совершенно ясно, что нынешняя миссия ЕС подстегивает Армению постоянные провокации и ее присутствие не приносит никакой пользы для стабильности в регионе. Вооруженным французским жарндармам это все неважно, там свои цели, о которых армяне не хотят позодревать. Они почувствовали себя за щитом и превращают этот щит в часть своей прололжающейся агрессивной политики.

Франция, как это уже не раз доказывалось, использует миссию ЕС как инструмент для размещения военной силы в регионе, нанесения удара по мирному процессу, что в принципе, мы и наблюдаем. Однако целью гражданской миссии, созданной на встрече, организованной ЕС, должно было стать содействие миру в регионе. "Налаживание отношений" между Арменией и Азербайджаном в риторике МИД Франции лишь повод. Отношения обманом, махинациями и провокациями наладить нельзя.

В нынешних геополитических реалиях Южный Кавказ стал чрезвычайно важным регионом. Победа Азербайджана во Второй Карабахской войне поставила точку в продолжавшемся десятилетия конфликте и привела к новым перспективам как для региона, так и для всей Евразии. Это, в первую очередь, новые транспортные пути, логистика, соединяющие Восток и Запад, нефть и газ. Поэтому неудивительно, что некоторые страны, такие, например, как Франция, пытаются усилить свое присутствие на Южном Кавказе, чтобы оторвать кусок пирога.

С независимым Азербайджаном, являющимся центром всех путей, Париж договориться никак не может, потому что имеет предвзятую, несправедливую позицию по отношению к нашему государству. Баку, в принципе, тоже не жаждет потакать этой бессовестной стране. Мы можем прожить без Франции. Но другое дело Армения, которая называет себя "независимой", но по факту является полностью зависимой от других стран - России, коллективного Запада, включая США, Ирана, Индии...Да от кого угодно. В условиях, когда армяне готовы бросится на шею любому, кто готов оказать им помощь, Париж, конечно же, не хочет упускать такой возможности и играет свои карты, придавая смелость армянам совершать одну провокацию за другой.

Вместо того, чтобы кидаться безосновательными обвинениями ради завоевания симпатии армянства ради своих грязных целей, Парижу стоило бы заняться своими внутренними делами и проблемами.

Сколько дней продолжаются протесты против пенсионной реформы? Французские власти игнорируют мнение и желания своего населения. Сотни тысяч людей ежедневно выходят на улицы, пытаясь противостоять беспределу Макрона и его команды. Французские СМИ сообщили, что предполагается, что в акциях протеста в четверг примут участие до 600 тыс. человек. В частности, по их оценке, до 70 тыс. человек могут выйти на улицы Парижа. Отмечается, что свыше 11 тыс. полицейских и жандармов, как ожидается, "будут обеспечивать порядок на демонстрациях", а на самом деле они продолжат избивать и арестовывать несогласных граждан. В Сети до сих пор гуляют кадры жестокого обращения французской полиции. И это демократичное западное государство со всеми ценностями, защищающими человеческое право?

В общем, все с Францией ясно - какой у нее диагноз и лечению он, к сожалению, не подлежит. Азербайджанское государство всегда проводило последовательную политику в отношениях с Парижем, как и в отношениях со всеми другими партнерами. Мы знаем роль Франции в системе международных отношений. Однако Азербайджан также четко знает границы своих национальных интересов и не намерен позволять какому-либо государству пересекать эти границы. Франция, наконец, должна понять, что политика давления, которую она проводила до сих пор, не сработала и не сработает в будущем.