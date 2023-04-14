Недавно состоялся визит премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Азербайджан, который показал, что грузинская сторона заинтересована в развитии Среднего коридора. Такие вопросы требуют быстрых решений, но к сожалению по вине грузинской стороны они по тем, или иным причинам откладывались. Думаю, что ситуация стабилизируется и грузинское правительство начнет адекватно реагировать на вопросы, касающиеся национальных интересов Грузии. Обсуждение Среднего коридора - это хороший знак в развитии отношений Грузии и Азербайджана.

Об этом в интервью Day.Az сказал президент Академии международных отношений и политологических наук Грузии, проректор института Грузинско-Кавказких стратегических исследований Симон Копадзе.

По его словам, потенциал сотрудничества между двумя странами гораздо больше и мы должны использовать его в полной мере.

"Происходящие сегодня геополитические события - огромный шанс для Грузии, Азербайджана и Турции. Большой шанс будет и для Армении, но для этого страна должна образумиться и прийти в себя. Если Армения согласится на мирные предложения Азербайджана и ситуация в регионе будет стабильной, мы можем уже делать большие дела. Потому что мир на Южном Кавказе это большая альтернатива. Западу тоже было бы выгодно, если бы в нашем регионе был мир и процветание", - считает наш собеседник.

Как подчеркнул эксперт, у Грузии и Азербайджана есть неисчерпаемые возможности сотрудничества.

"В частности, речь идет о сфере дорожно-транспортных перевозок, железнодорожных перевозок и коридора "Восток-Запад". Из-за войны в Украине проект "Север-Юг" застопорился. Потому что те санкции, которые наложены на Россию, видимо, продолжатся еще долгие годы. Так что развитие проекта "Восток-Запад" сегодня рассматривается, как основное направление. Можно рассматривать совместный грузино-азербайджанский черноморский торговый и может даже военный флот. Это было бы довольно-таки серьезной заявкой. Так что в энергетическом плане и других отраслях Грузия и Азербайджан могут работать более продуктивнее.

К сожалению грузинская сторона тормозит развитие глубоководных портов на Черном море и реабилитацию железных дорог. Развитие Среднего коридора - основной геополитический стержень развития Грузии и наших добрых отношений с Азербайджаном. Если эти вопросы будут решаться в форсированном режиме, то было бы очень хорошо", - заключил Симон Копадзе.

Напомним, 7 апреля премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили прибыл с рабочим визитом в Азербайджан. В рамках визита состоялась встреча Ираклия Гарибашвили с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Затем лидеры двух стран выступили с заявлениями для прессы.

Абдул Керимханов