Наше государство восстановит проспект Азербайджана в Кахраманмараше, разрушившийся во время землетрясения

Проспект Азербайджана в турецком городе Кахраманмараш, разрушившийся вследствие землетрясения, будет восстановлен за счет средств нашего государства.

Об этом Trend сказал в четверг находящийся в Кахраманмараше депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Муса Гулиев, передает Day.Az.

По его словам, восстановительные работы уже ведутся.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османия, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.