Омбудсмен обратилась к международным организациям в связи с пытками в отношении азербайджанского военнослужащего

Омбудсмен Азербайджана обратилась к международным организациям в связи с пытками в отношении азербайджанского военнослужащего, сообщает в четверг Day.Az.

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