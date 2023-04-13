Возбуждено уголовное дело по факту пыток в отношении военнослужащего ВС Азербайджана

Возбуждено уголовное дело по факту пыток в отношении военнослужащего ВС Азербайджана.

Об этом сообщили в четверг Day.Az в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.

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