https://news.day.az/politics/1555186.html Возбуждено уголовное дело по факту пыток в отношении военнослужащего ВС Азербайджана
Возбуждено уголовное дело по факту пыток в отношении военнослужащего ВС Азербайджана
Возбуждено уголовное дело по факту пыток в отношении военнослужащего ВС Азербайджана.
Об этом сообщили в четверг Day.Az в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.
С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.
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