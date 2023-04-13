СМИ Боснии и Герцеговины опубликовали серию статей об Азербайджане в преддверии визита Президента Ильхама Алиева в эту страну

Средства массовой информации Боснии и Герцеговины в преддверии официального визита Президента Ильхама Алиева в эту страну опубликовали серию статей об Азербайджане.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в материалах, опубликованных на сайтах влиятельных медиаструктур, визит Президента Ильхама Алиева в Боснию и Герцеговину с обширной делегацией оценивается как значительная возможность для дальнейшего обогащения связей между двумя странами.

В статье, опубликованной на сайте hayat.ba, с сожалением отмечается, что Босния и Герцеговина не в полной мере использует потенциал сотрудничества с Азербайджаном. Азербайджан в публикации характеризуется как страна, добившаяся за последние десятилетия впечатляющего экономического роста в экспорте энергоресурсов. Сообщается, что этот рост, в свою очередь, усилил геополитические возможности Азербайджана. В статье также выражена уверенность, что визит Президента Ильхама Алиева в Боснию и Герцеговину положит начало новой эре сотрудничества, которое принесет большую пользу обеим странам.

Большое значение нынешнего визита Президента Ильхама Алиева для наших стран подчеркивается и в статье, опубликованной на сайте etto.ba. Издание называет экономический и политический подъем Азербайджана одной из основных причин, обуславливающей углубление отношений Боснии и Герцеговины с нашей страной. "Азербайджан доказывает, что грамотная внешняя политика открывает возможности для маневра даже для небольших стран", - говорится в статье.

Балканская версия агентства Anadolu, анализируя историю дипломатических отношений между Азербайджаном и Боснией и Герцеговиной, отмечает, что Босния и Герцеговина является проверенным другом Азербайджана, и это подтверждает чрезвычайно важный документ, принятый государственными органами: 29 апреля 2014 года Босния и Герцеговина приняла Решение "Об уважении и поддержке суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики". Этим Босния и Герцеговина продемонстрировала готовность встать на сторону правды посредством своих институтов и поддержать азербайджанский народ и его правовые институты. В статье также отмечается, что между двумя странами существует высокий уровень взаимопонимания и это может стать отличной отправной точкой для предстоящих крупных проектов.

На сайтах Intelektualno.com и Balkannews.ba в преддверии визита Президента Ильхама Алиева в Боснию и Герцеговину опубликована статья о связях между нашими странами и схожести исторических судеб. Сообщается, что в начале 1990-х годов в результате политических изменений в Европе обе страны столкнулись с аналогичными проблемами. Азербайджану после распада СССР, а Боснии и Герцеговине после распада Югославии пришлось предпринять масштабные меры, чтобы вывести страну из глубокого кризиса и направить на путь развития. Однако Азербайджан смог сделать это быстрее. Конечно, одним из главных факторов этого была растущая экономическая мощь Азербайджана.

В балканской версии телеканала ТРТ, на сайтах Slobodna-bosna.ba и Politicki.ba также опубликованы статьи о сотрудничестве между Боснией и Герцеговиной и Азербайджаном. В статьях подчеркивается, что сотрудничество между Боснией и Герцеговиной и Азербайджаном не в полной мере отражает потенциал обеих стран и можно добиться более высоких результатов. Отмечается, что Босния и Герцеговина является страной с широким потенциалом для инвестиций в Азербайджан.

На сайте Klix.ba опубликовано интервью с историком, профессором по международным отношениям Яхъей Мухасилович о том, какие возможности откроет обеим странам визит Президента Ильхама Алиева. Эксперт рассказал о связях между Боснией и Герцеговиной и Азербайджаном, сотрудничестве двух стран, энергетических вопросах и перспективах. Он отметил, что Азербайджан является силой в своем регионе и в будущем станет более важным фактором на международной арене, поэтому сотрудничество Боснии и Герцеговины с Азербайджаном представляет особую важность. По мнению историка, визит Президента Ильхама Алиева открывает широкие возможности для увеличения совместных проектов и взаимных инвестиций.

Визиту Президента Азербайджана в Боснию и Герцеговину и вопросам, которые могут обсуждаться на предстоящих переговорах, посвящена также статья на сайте Oslobodjenje.ba. В ней отмечается, что особое внимание в ходе обсуждений будет уделено вопросам экономического и энергетического сотрудничества.