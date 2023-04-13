https://news.day.az/politics/1555216.html Пытки в отношении азербайджанского военнослужащего неприемлемы - МИД
Пытки в отношении азербайджанского военнослужащего неприемлемы - МИД
Армения задержала двух солдат азербайджанской армии, заблудившихся из-за ограниченной видимости при неблагоприятных погодных условиях в приграничном с Арменией Шахбузском районе Нахчыванской Автономной Республики.
Как сообщает Day.Az, об этом написал в своем аккаунте в Twitter начальник Управления пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.
"Они были жестоко избиты и подвергнуты пыткам. Подобное совершенно неприемлемо и должно быть осуждено на международном уровне!" - говорится в публикации.
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