Пытки в отношении азербайджанского военнослужащего неприемлемы

Армения задержала двух солдат азербайджанской армии, заблудившихся из-за ограниченной видимости при неблагоприятных погодных условиях в приграничном с Арменией Шахбузском районе Нахчыванской Автономной Республики.

Как сообщает Day.Az, об этом написал в своем аккаунте в Twitter начальник Управления пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

"Они были жестоко избиты и подвергнуты пыткам. Подобное совершенно неприемлемо и должно быть осуждено на международном уровне!" - говорится в публикации.