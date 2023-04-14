Босния и Герцеговина подключается к масштабным энергопроектам Азербайджана

Автор: Лейла Таривердиева

Дипломатическая активность Азербайджана набирает темпы. Строится она и по восточному, и по западному вектору, и на обоих направлениях демонстрирует успехи благодаря Президенту Ильхаму Алиеву. Недавно мы видели, как развивается этот процесс в центральноазиатском направлении, сегодня Баку продолжил наводить лоск на направлении европейском. Азербайджан настроен очень серьезно и не намерен терять время, несмотря на непростые глобальные геополитические процессы. Сегодня масштабные энергопроекты Азербайджана интересуют все больше и больше европейских стран, что в очередной раз подтверждает эффективность долгосрочной энергетической стратегии главы нашего государства.

13 апреля Президент Азербайджана Ильхам Алиев совершил официальный визит в Боснию и Герцеговину.

В последнее время политические и дипломатические связи двух стран заметно активизировались. 11 апреля Баку посетил министр безопасности Боснии и Герцеговины Ненад Нешич. 12 апреля министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров побывал с рабочим визитом в Боснии и Герцеговине. Следует подчеркнуть, что Босния и Герцеговина была представлена ​​на самом высоком уровне на IX Глобальном Бакинском форуме, на заседаниях Консультативного совета Южного газового коридора и других мероприятиях, организованных Азербайджаном. Председатель Президиума Боснии и Герцеговины Желка Цвиянович приняла участие в Саммите Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19, состоявшемся в Баку в начале марта. В ходе этого визита она встретилась с Президентом Ильхамом Алиевым и пригласила его посетить свою страну.

13 апреля состоялись встречи Президента Ильхама Алиева с Председателем Президиума Боснии и Герцеговины Желкой Цвиянович и членами Президиума Желко Комшичем и Денисом Бечировичем. Была подписана Декларация о стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и Боснией и Герцеговиной. В декларации выражена поддержка суверенитету, территориальной целостности и нерушимости границ наших стран, указано, что восстановление территориальной целостности Азербайджана послужит прочному миру, безопасности и стабильности в регионе. В документе, который поднимает уровень взаимодействия наших стран на качественно новый уровень, отмечены четыре направления, по которым будет развиваться стратегическое партнерство. Это политика, экономика, оборона и безопасность, а также наука, образование и культура. То есть охвачены практически все сферы. Особую важность представляет определенное в Декларации создание Стратегического диалога под председательством министров иностранных дел. В рамках диалога две дружественные страны, ставшие уже стратегическими партнерами, будут обсуждать вопросы двусторонних отношений, проблемы глобальной и региональной политики. Экономическое сотрудничество будет координироваться Совместной комиссией. Приоритетными направлениями тут являются энергетика, промышленность транспорт, развитие инфраструктуры, туризма, сфера ИКТ и так далее.

Президент Азербайджана охарактеризовал прошедшие в Сараево обсуждения и подписанный документ стратегической важности так: "Начинается новый этап отношений между Азербайджаном и Боснией и Герцеговиной".

"Стратегическое партнерство - это особые отношения. Они накладывают большую ответственность на обе страны. Мы готовы к этой ответственности. Уверен, что Босния и Герцеговина и Азербайджан продолжат сотрудничество как стратегические партнеры в прямом смысле этого слова", - сказал глава государства. По его словам, отношения двух стран отныне будут развиваться по восходящей линии.

Самой горячей темой для Боснии на данном этапе, думается, является вопрос поставок в страну азербайджанского газа. Босния уже давно говорит о своем желании экспортировать газ из Азербайджана. Это пожелание возникло не сегодня и не в связи с геополитическими пертурбациями, что особо ценно. Еще в 2019 году министр энергетики страны сообщил, что Босния и Герцеговина работают над проектом интерконнектора для получения азербайджанского газа. Он отметил, что реализация проекта "Южное соединение B&H с Хорватией" создаст условия для будущего соединения с Ионическо-адриатическим трубопроводом (IAP) и Трансадриатическим трубопроводом (TAP). Ввод IAP в эксплуатацию ожидается к 2028 году. Более того, консорциум TAP уже подписал соответствующие документы с разработчиками этого проекта, в частности с Plinacro (Хорватия), BH-Gas (Босния и Герцеговина), Geoplin Plinovodi (Словения), а также с правительствами Черногории и Албании. Кроме того, была создана совместная рабочая группа TAP-IAP, которая регулярно собирается для синхронизации сроков реализации обоих трубопроводных проектов и координации технических вопросов объединения.

Босния и Герцеговина - одна из тех 10 стран, которые ждут азербайджанский газ. Президент Ильхам Алиев неоднократно подчеркивал важность строительства интерконнекторов.

Выступая с заявлением для прессы, Президент Азербайджана сказал: "Есть много возможностей в области энергетики. Протяженность Южного газового коридора, инициированного Азербайджаном, составляет 3500 километров. По этому газопроводу уже чуть более двух лет транспортируется наш природный газ в Европу. Этот трубопровод проходит по границе Боснии и Герцеговины. Хорошо, что мы начинаем сотрудничество в сфере природного газа. Соответствующие указания уже даны". Глава государства коснулся также перспектив зеленой энергетики, отметив, что наша страна заинтересована в сотрудничестве с Боснией и Герцеговиной и в этой сфере.

Акцент, сделанный в Декларации о стратегическом партнерстве на теме территориальной целостности и нерушимости границ, очень важен для нас. Босния всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана. В годы армянской оккупации из Сараево неоднократно звучали слова осуждения армянской политики и требования об освобождении азербайджанских территорий. В дни Второй карабахской войны Босния и Герцеговина была одной из тех стран, кто открыто поддержал освободительные операции Азербайджанской армии. Напомним заявление МИД страны с требованием немедленного, полного и безоговорочного вывода армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана. "Это наша общая позиция во внешней политике. Босния и Герцеговина будет и впредь руководствоваться международным правом, прежде всего правосудием, а также всеми принятыми международными и национальными резолюциями", - отмечалось в заявлении боснийского МИДа.

Эта позиция, эта поддержка очень важная для нас. В Азербайджане ее не забудут. Неслучайно в ходе совместного заявления для прессы с Желкой Цвиянович Президент Ильхам Алиев особо подчеркнул, что позиция Боснии и Герцеговины в связи с территориальной целостностью Азербайджана в период оккупации была для нас очень важна.

"Два с половиной года назад, когда Азербайджан восстановил свою территориальную целостность в ходе Второй карабахской войны, Босния и Герцеговина твердо поддержала Азербайджан и наше правое дело. Это позиция дружбы и братства, за что мы благодарны вам. Азербайджан, в свою очередь, однозначно поддержал интересы Боснии и Герцеговины во всех вопросах, включая территориальную целостность, суверенитет и нерушимость ее границ", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

Экономическое сотрудничество между нашими странами началось с проведенного в Боснии в феврале 2013 года бизнес-форума. В 2017 году в бизнес-встрече Азербайджан-Босния и Герцеговина участвовали более 60 предпринимателей, занятых в самых актуальных сферах экономики, сельского хозяйства и ИКТ. Между Внешнеторговой палатой Боснии и Герцеговины и Азербайджанским фондом поощрения экспорта и инвестиций подписан Меморандум о взаимопонимании. А в апреле 2019 года в Боснии и Герцеговине началась реализация проекта создания трубопроводной инфраструктуры, необходимой для транспортировки азербайджанского газа. объем товарооборота между странами пока не велик, но процесс идет. Согласно статистике, в 2022 году он увеличился по сравнению с 2021 годом в три раза.

Гуманитарные связи являются одним из ключевых аспектов азербайджано-боснийских отношений. Отметим, что огромный вклад в их развитие внес Фонд Гейдара Алиева. По инициативе и при поддержке Фонда в этой стране реализован ряд проектов. Так, 8 июня 2013 года в Сараево по инициативе и при поддержке Фонда Гейдара Алиева после реконструкции открылся Центр для слепых и слабовидящих детей и молодежи. В церемонии открытия приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева. 11 сентября 2018 года в городе Котор-Варош состоялось открытие нового здания Центра неотложной медицинской помощи, построенного при поддержке Фонда Гейдара Алиева. Фонд также помог в строительстве в Сараево Парка дружбы и моста, в установке мемориала в память о жертвах геноцида в Ходжалы и Сребренице.

Азербайджан умеет дружить и Босния и Герцеговина была свидетелем этой дружбы не раз. В 2014 году азербайджанская сторона оказала немалую финансовую помощь боснийцам, пострадавшим от масштабного наводнения, в 2020 году, в период пандемии Азербайджан предоставил Боснии и Герцеговине медицинские и гигиенические товары на сумму 244 тысячи долларов, а также гуманитарную финансовую помощь на сумму 588 тысяч долларов. В 2021 году Азербайджан отправил в Боснию и Герцеговину 40 000 доз вакцины AstraZeneca на сумму 160 000 долларов. Эти шаги официальный Сараево назвал проявлением истинной и искренней дружбы.

Большой интерес боснийская сторона проявляет к туристической сфере Азербайджана. 15-18 апреля запланирован визит в нашу страну большой делегации представителей ведущих туристических компаний Боснии и Герцеговины. Надо подчеркнуть, что граждане Азербайджана могут по общегражданскому паспорту без визы выезжать в Боснию и Герцеговину и находиться в стране до 90 дней.

Как и сказал Президент Ильхам Алиев, отношения двух стран вышли на новый этап. Нет сомнений, что он будет и для Баку, и для Сараево успешным.