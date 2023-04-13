https://news.day.az/politics/1555236.html Мы решили открыть посольство Боснии и Герцеговины в Баку - Желка Цвиянович
Мы решили открыть посольство Боснии и Герцеговины в Баку - Желка Цвиянович
Мы решили открыть посольство Боснии и Герцеговины в Баку.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказала 13 апреля Председатель Президиума Боснии и Герцеговины Желка Цвиянович, выступая с совместным с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявлением для прессы в Сараево.
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