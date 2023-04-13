Община Западного Азербайджана осудила пытки в Армении в отношении азербайджанского военнослужащего

Община Западного Азербайджана распространила заявление, осуждающее пытки в Армении в отношении азербайджанского военнослужащего.

Как сообщает Day.Az, в заявлении отмечается, что Община Западного Азербайджана решительно осуждает это гнусное преступление, призывает международное сообщество дать правовую оценку действиям правительства Армении и исполнителей преступления и обеспечить немедленное и безоговорочное освобождение азербайджанских военнослужащих.

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